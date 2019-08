Nicolae Robu, despre tăierile de arbori: Niciodată nu am spus că se vor replanta în aceeaşi locaţie

Nicolae Robu, despre tăierile de arbori: Niciodată nu am spus că se...

Atacat de apărătorii de mediu din Timişoara, că în oraş se taie prea mulţi copaci, iar replantările nu mai au loc în aceeaşi zonă, ci în cartiere chiar diferite, edilul Nicolae Robu a explicat marţi că niciodată nu a promis aşa ceva.

“Niciodată nu am spus că se vor replanta copaci în aceeaşi locaţie, pentru că este imposibil aşa ceva. M-am referit, per ansamblu. Plantăm cât mai aproape de locul unde tăiem. Când se poate chiar acolo să replantăm, facem aşa. Dacă nu se poate, facem în altă parte. Dar numărul de copaci pe care oraşul îi are în urma acţiunilor de plantare a administraţiei conduse de mine este mult mai mare decât a fost înainte. Nu se poate compara”, a afirmat Nicolae Robu.

Recent, primarul a fost criticat că se taie arbori la Punctele Cardinale şi se replantează, ca număr, în zona Plopi.

“Am cerut Agenţiei pentru Protecţia Mediului să-mi transmită dacă s-au dat avize pentru lucrarea primăriei din zona Bastion/Continental şi pentru defrişările de spaţii verzi şi copaci. Mi-au răspuns trimiţându-mi decizia de încadrare. Ce e interesant de văzut din ea sunt compensările de spaţii verzi. Cu alte cuvinte, primăria se obliga să realizeze alte suprafeţe de spaţii verzi pentru cei 347 de mp desfiinţaţi (să fi fost numai atâţia?) pe str. Martin Luther, în dreptul Curţii de Apel Timişoara, 127 mp (e de văzut dacă s-a realizat acea zona verde şi ce dimensiuni are) şi 220 de mp OARE UNDE? Tocmai la marginea marginii Timişoarei, adică în Plopi, la podul de fier, pentru cei care cunosc zona. Să mai spuneţi că nu se plantează de 10 ori mai mult decât se taie”, spunea un timişorean.

