Nicolae Robu, despre urarea sa de Ziua Presei Libere: „Ăsta sunt eu, de la plete până la ce postez pe Facebook”

Întrebat cum apreciază „urarea lansată”, de duminică seara, pe pagina sa de Facebook, „La mulți ani, presei libere! La puțini ani, celei tonomat”, primarul Nicolae Robu și-a motivat, în conferința de presă de astăzi, postarea.

Deși a aflat de abia pe seară că este Ziua Presei Libere, spune acesta, a ținut să facă prima urare, „La mulți, ani presei libere!”, cum nu mulți politicieni au făcut-o. „Eu apreciez presa liberă, îi apreciez pe jurnaliști. A fi jurnalist înseamnă o muncă de răspundere. Înseamnă și că trebuie să citești, să fii informat, să muncești. Trebuie să ai minte să fii un bun jurnalist. Eu îi apreciez pe cei care onorează profesia de jurnalist și apreciez presa liberă. Poate să mă critice cât vrea cineva, niciodată nu va avea o supărare din partea mea pentru că mă critică. Calomnia e altceva!”, a comentat acesta.

Despre a doua „urare”, primarul a explicat: „Am adăugat și rândul al doilea, «La puțini ani, presei tonomat!», pentru că există presă tonomat. Există! Nu îmi spune mie cineva că nu există, când eu știu, cât se poate de concret, ce înseamnă asta. Să nu fiu înțeles greșit, organismele de presă fac publicitate și încasează bani, dar asta este altceva, trebuie să încaseze bani, să aibă sursă de venit. Eu mă refer la acei oameni care sunt decredibilizați complet. Când tu, ani de zile, zi de zi, spui ceva de o anumită persoană și nu te crede nimeni în jur,oare, de ce faci asta? Când tot pretinsul demers jurnalistic nu are niciun temei real sau se fac conexiuni în mod forțat să se poată agăța de ceva, oare, ce jurnalist e acela? Și sunt mai mulți în Timișoara”.

În continuare, întrebat dacă ar considera că această a doua urare ar putea fi interpretată ca un atac la jurnaliștii incomozi, Robu a spus: „Doamne ferește! Cum să mă gândesc la așa ceva, nici vorbă. (…) Am avut eu pretenția să mă lăudați, careva dintre dumneavoastră (n.r., jurnaliști), vreodată? Eu am avut astfel de pretenții? Hai să fim serioși! Am suficientă minte, și am dovedit că am, toată viața, încât să nu am pretenția să mă laude cineva. Mi se creează un portret care nu are nicio legătură cu persoana mea. Cine mă cunoaște vede cât de mare este nedreptatea ce mi se face mie ca imagine”.

Ulterior, primarul a spus că deși i s-a propus să apeleze la ajutor profesionist pentru imaginea sa, acesta refuză. Motivul: „Ăsta sunt eu, ăsta am fost, de la plete pornind până la ce vreți dumneavoastră… la ce postez pe Facebook. (…) Sunt povești și prostii că eu am spus despre timișoreni că sunt într-un fel sau altul. Dimpotrivă, «stimați și dragi timișoreni», spune eu, de fiecare dată. Că mă adresez unuia, altuia – persoane concrete – în termeni negativi, nu înseamnă că acei termeni sunt adresați timișorenilor, ci acelor personaje”.

La finalul conferințe, acesta a adăugat: „Stimați jurnaliști, buni sau răi, sunteți colaboratorii mei și vă accept. Am și eu dreptul să consider că unii sunteți buni și alții răi, dar nu vă spun pe fiecare cum vă consider. Colaborez cu toți, dar până la o limită, în care se dovedește lipsă de respect față de mine. Cine dovedește lipsă de respect față de mine, nu are respectul meu și nu îmi mai poate fi vreodată interlocutor, asta-i tot”.

