Nicolae Robu: ”În ce mă priveşte, eu sunt cu conştiinţa împăcată. Mi-am făcut datoria şi le mulţumesc colegilor, care şi ei şi-au făcut datoria” – video

Candidatul PSD-PNL la Primăria Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, în noaptea de duminică spre luni, că este cu conştiinţa împăcată şi că le mulţumeşte colegilor săi care l-au sprijinit în campania electorală. El nu a dorit să îi transmită un mesaj lui Dominic Fritz.

”La noi sunt numărate un sfert dintre buletine, mă rog, rezultatele de la un sfert din secţiile de votare. Drept urmare, sunt rezultate parţiale. Ele îl arată pe candidatul Fritz în faţă. Dar sunt rezultate parţiale. Prin urmare, nu pot să va spun altceva până când nu va fi aritmetric tranşat un rezultat… Diferenţa era oscilantă, opt procente, 10 procente, mai mult de 11 nu a fost nici într-un moment. Depinde ce secţii se introduc, că la un sfert din secţii, de îndată ce introduci una, depinde cum e rezultatul. Acolo reflectarea în scor este semnificativă… Păi, aşteptăm să se numere, repet, mai multe, încât matematic să fie lucrurile clare”, a declarat candidatul Nicolae Robu.

El a precizat că nu-şi explică ce s-a întâmplat, dar că este cu conştiinţa împăcată.

”În ce mă priveşte, eu sunt cu conştiinţa împăcâtă. Mi-am făcut datoria şi le mulţumesc colegilor, care şi ei şi-au făcut datoria. M-am prezentat cu un program de guvernare locală sau, dacă vreţi, de administrare a Timişoarei pentru următorii ani, un program amplu. Am fost în peste 30 de locuri în oraş, în cartiere, lumea era favorabilă peste tot. Pe Facebook am fost cat am putut de activ, pe Tiktok la fel, pe Instagram la fel, cu favorabilitate bună şi acolo. Am prezentat şi ce am eu în spate, că eu aşa consider, că principiu, că atunci când candidezi la o funcţie trebuie să vii cu un program, să spui oamenilor ce vrei să faci şi trebuie să arăţi şi de ce ai fi credibil, că poţi să şi faci ceea ce propui. Am prezentat un raport cu realizările din 2012-2020, sunt sute de lucruri menţionate, n-am ce să-mi reproşez. Asta este, dacă o fi să pierd, nu vin de la colţ de stradă, nu m-am născut primar, o să îmi văd de viaţă mai departe”, a adăugat Nicolae Robu.

Întrebat dacă are un mesaj pentru Dominic Fritz, Nicolae Robu a spus: ”Nu, nu. Trebuie să fie de un anumit nivel caracterologic cineva că să îi transmit mesaje. Ah, nu ştiu ce s-a întâmplat, habar n-am. Şi o să vedem rezultatul final şi vor studia analiştii. Nu ştiu să va spun sincer, nu ştiu să va spun. În momentul de faţă, cel puţin nu ştiu, analiştii vor studia”, a conchis Nicolae Robu.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a candidat la alegerile locale de duminică pentru al doilea mandat de edil din partea Alianţei Dreapta Unită, şi-a anunţat victoria în alegeri.

