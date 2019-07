Nicolae Robu propune, semnează, dar nu îşi asumă fântânile ornamentale de 800.000 de euro

Cu toate că Nicolae Robu a semnat proiectul de hotărâre prin care cinci fântâni ornamentale urmau să se construiască în tot atâtea locuri din Timişoara, cu 800 de mii de euro, acum spune că nu a fost de acord cu finanţarea lor, că sunt prea scumpe, dar e bine că au trecut de votul CLT, pentru că dacă vor veni vremuri mai bune, ele se vor putea construi fără alte demersuri similare.

Totuşi, a ales să construiască doar una, pe cea mai scumpă, de peste 220.000 de euro, în Piaţa Bălcescu, pentru a revitaliza zona cu evenimente culturale în preajmă, în 2021.

“Pentru fântânile de 800.000 de euro, eu nu mi-am dat girul pentru ca ele să fie făcute acum. Am spus că vrem, pentru că fântânile au un rol foarte important pentru purificarea aerului de praf, iar fântânile asigură calitatea aerului, în primul rând. Apoi, înfrumuseţează locul. Dar trebuie să prioritizăm lucrurile. Nu ne putem permite acum să dăm 800.000 de euro pentru cele cinci fântâni. Va intra acum doar Piaţa Bălcescu, pentru că acel giratoriu a rămas ca o lucrare nefinalizată. Am vrut acolo monument (coloana Recunoştinţei, n.r.), dar nu-l mai ducem, şi facem fântână. Piaţa Bălcescu, când va avea şi o fântână, va putea fi folosită în 2021 şi pentru organizarea unor evenimente între biserica catolică şi fântână este un platou-parcare, unde prin interzicerea parcării temporar, se poate face ceva foarte frumos. Am avut o singură dată un eveniment în Piaţa Bălcescu, dar va trebui să o folosim şi pentru aşa ceva, din când în când”, a detaliat primarul Nicolae Robu.

El a adăugat că deşi nu îşi dă girul pentru fântâni, a votat în plen proiectul, care se va materializa în vremuri mai bune financiar.

“Votul nu înseamnă că se şi fac, ci că au fost aprobate, să fie odată făcute. Dacă vin 50 de milioane de lei de la bugetul central (prin rectificări), atunci se pot face. Dar aceste fântâni nu vor intra la implementare”, a clarificat Robu.

Comentarii

comentarii