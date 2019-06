Nicolae Robu recunoaşte că a promis “cai verzi pe pereţi” în privinţa marilor parcări

Primarul Nicolae Robu a recunoscut în conferinţa de presă de vineri, de la partid, că promisiunile electorale legate de construirea marilor parcări (ultra)centrale se bazau doar pe crezul său că acele terenuri ar fi ale primăriei sau că ar putea fi negociate la schimb cu proprietarii. Numai că pentru zona Oituz, Ministerul Educaţiei nu a fost de acord cu oferta primăriei, UVT nu renunţă la areal, iar edilul a rămas cu ochii în soare.

De altfel, Nicolae Robu mai făcuse în anul 2012, în calitate de primar, anunţul că e haos în scriptele privind proprietăţile municipalităţii şi că inclusiv terenul Spitalului Militar ar fi al primăriei, lucru infirmat de MApN.

Vineri, edilul s-a plâns din nou că multă bunăvoinţă a avut pentru a face parcările, dar “alţii”, “toţi ceilalţi” i-au fost potrivnici.

Acum, îşi îndreaptă privirile spre Complexul studenţesc, unde vrea să construiască o parcare supraetajată, lângă Sala Olimpia, locaţie despre care spune că a primit reacţia pozitivă pe facebook din partea a mii de studenţi şi riverani, pentru că vor cu toţii să se renunţe la haosul din zonă.

Mai mult decât atât, Nicolae Robu le promite studenţilor şi spaţii de loazir între cămine, “locuri de tandreţe”, pentru că sunt tineri.

“E plin de maşini pe toate străzile de acolo (din complex, n.r.), intră tot felul de ‘jmecheri’ care nu ţin cont de nimic, intră pe unde îi taie capul şi evident că studenţii sunt deranjaţi. Am lansat un sondaj. (…). Majoritatea (studenţilor, n.r.) au răspuns pozitiv şi atunci am lansat şi sondajul pe Facebook, la care s-au primit 7.800 de voturi, dintre care 84% au răspuns pozitiv. (…). Ideea ar fi să construim o parcare multinivel lângă Sala Olimpia şi o vom construi, apoi să interzicem maşinile în zona complexului studenţesc, exceptând Aleea FC Ripensia. (…). Va fi interzis accesul maşinilor între străzile Cluj şi Ripensia şi între Ripensia şi Daliei. Vom da drumul la construcţia parcării, sper că terenul este liber de sarcini. Deocamdată este ideea de proiect. (…). Între cămine vom face spaţii verzi, amenajări frumoase, foişoare, hamace, cum am pus deja. Au nevoie de un spaţiu de odihnă unde să relaţioneze, inclusiv să îşi aibă momente de tandreţe (…)”, a spus Nicolae Robu.

