Nicolae Robu, sancționat de CNCD pentru interzicerea manelelor în spaţiul public din Timişoara

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancţionat cu avertisment Primăria Municipiului Timişoara, pentru intenţia de a interzice difuzarea şi interpretarea de manele în spaţiul public. Decizia a fost luată în şedinţa de miercuri a CNCD.

”Intenţia de a interzice expres difuzarea şi interpretarea de manele pe spaţiul public din Timişoara de către Instituţia Primarului municipiului Timişoara reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancţiunea avertismentului contravenţional. Hotărâre adoptată cu 7/8 voturi”, se arată în decizia CNCD de miercuri.

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu (PNL), a transmis, în luna noiembrie 2019, o notă internă angajaţilor Primăriei în care îi anunţă că se interzice folosirea grătarelor pe domeniul public şi interpretarea sau difuzarea de manele, după ce au apărut imagini cu dedicaţii făcute chiar lui, la un târg organizat de una dintre instituţiile din subordine.

„Se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în aer liber, precum şi practica anunţării de dedicaţii, indiferent cine şi pentru cine le solicită”, se arată în nota trimisă Societăţii Pieţe SA, Biroului Autorizare Activităţi Comerciale, Biroului Organizare Evenimente şi Poliţiei Locale. Cei care nu respectă dispoziţiile primarului riscă „sancţionarea drastică (…), inclusiv a persoanelor cu funcţii de conducere în structurile implicate”, se arăta în nota internă, conform news.ro.

Consilierul Local Adrian Orza spune că primarul Nicolae Robu a fost sancționat degeaba. El nu a interzis nimic, pentru că nu o putea face, iar nota internă a primarului nu are nici o valoare.

”CNCD se afla in treaba. Primarul nu a interzis nimic. Chiar daca a vorbit si a scris mult pe tema asta. Fiindca nu o putea face, avand in vedere ca pe Domeniul Public, o nota interna emisa de domnia sa e egala fix cu 0. Reguli pe Domeniul Public se pot institui doar prin Hotarari de Consiliu Local. Ceea ce nu exista in acest caz, propus de primar. Mult zgomot pentru nimic, cum ar fi spus Shakespeare. Adica un fel de manea administrativa a gasirii in treaba. Unii se fac ca interzic si altii se fac ca amendeaza o interdictie care nu a avut loc”, spune consilierul local Adrian Orza.

Comentarii

comentarii