Nicolae Robu se ceartă cu toată lumea, de la Consiliul Județean Timiș, la fostul rector al Politehnicii, Ioan Carțiș

Primarul Nicolae Robu a adus, în conferința de presă din 19 mai, laude felului în care Primăria Timișoara se îngrijește de sarcinile sale, comparativ cu alte instituții publice. Punctul de la care a pornit edilul-șef a fost Stadionul CFR: „Ați văzut în ce hal era Stadionul CFR, un stadion care, dacă ar fi aparținut primăriei, era astăzi modernizat și ne-am fi mândrit cu el, ne-am fi putut bucura de el. Fiind ținut așa cum știți că a fost ținut, el a ajuns în paragină, în afară de partea pe care se fac antrenamente, că asta se întâmplă. Nu știu dacă se jucau și ceva meciuri de competiție… de nivel scăzut, oricum”.

Amintind și de alte monumente pe care el le consideră prost administrate, Robu a amintit și de Castelul Huniade. Primarul a spus: „Așa sunt unii, țin cu dinții de ce au, dar ei nu sunt în stare să facă nimic cu ce au, în interes public. Așa este și cu celebrul nostru Castel Huniade, clădirea care adăpostește Muzeul Banatului, cel mai important muzeu al orașului. Să ții o asemenea clădire, de vreo 15, 20 de ani, nici nu mai știu de câți, în lucru este inacceptabil. Dacă era al primăriei, găseam soluții și de mult, iată sunt de opt ani primar, acea clădire era reabilitată și dată în folosință… în noile condiții, cu consolidare și tot ce ar fi trebuit să se întâmple”.

Robu a mai declarat: „La fel și cu clădirea care a găzduit comenduirea Garnizoanei, unde acum e în curs de materializare ideea pe care eu am lansat-o cu mulți ani în urmă, de amenajare acolo a Muzeului Revoluției. Țineți minte când eu am spus că aceste clădiri, nefolosite de armată, ar trebui să revină municipalității pentru a le reabilita? (…)

A și venit o echipă de la Ministerul Culturii să vadă ce propun pentru Muzeul Revoluției, numai că, nefiind la putere Partidul Național Liberal, în loc să ne revină, municipalității, sau să meargă la Ministerul Culturii, era și asta o variantă pe care eu am propus-o de atunci, ea (n.r., clădirea) a fost dată Consiliului Județean,

Consiliul Județean nu a făcut nimic cu ea timp de un an, după un a revenit la Ministerul Apărării, au mai trecut vreo trei, patru ani, nici nu știu câți, de atunci. Abia acum, se întâmplă, cu pași timizi ceea ce se putea întâmpla cu mulți ani în urmă, încât a 30-a aniversare a eliberării noastre de sub comunism să ne găsească cu Muzeul Revoluției gata realizat.

Să nu înțelegeți greșit, nu sunt lamentări. Eu nu mă lamentez niciodată! Pentru tot ce am făcut în oraș, a trebuit să duc o luptă. Și astăzi duc lupte. Asta e situația în România de acum. Unii vrem să facem, iar alții se mobilizează la maximum să ne împiedice să facem. Aici nu există conlucrare, să punem umărul la mai binele comunităților în care trăim. Mă refer la comunitatea locală, dar, la fel, este valabil și pentru cea națională”.

Cu această ocazie, Robu a amintit și de o altă dispută, personală, nu instituțională, de această dată, pe care o poartă. Este vorba de provocarea pe care a lansat-o pentru fostul rector al Politehnicii. Ioan Carțiș îl criticase pe Robu pentru că a adăugat pe lista de realizări la Politehnică și inițiative care nu îi aparțin. Drept replică, primarul i-a propus predecesorului său din funcția de rector al UPT să completeze, amândoi, un tabel cu realizări și să facă o scurtă comparație.

Acum Robu a revenit asupra subiectului: „Oricine poate vedea ce am făcut la Universitatea Politehnică din Timișoara. Apropo, voi mai insista să clarificăm lucrurile și acolo, cu ce am făcut fiecare. Nu așa, să aruncăm cu noroi și apoi să ne ascundem. Trebuie să ducem lucrurile până la capăt, limpede, ce a făcut fiecare în această școală”.

Ulterior, primarul a mai adus cuvinte de laudă, la adresa partidului, de această dată. „Da, sunt membru PNL, nu am fost într-un alt partid politic niciodată, nici măcar în Partidul Comunist Român, să fie limpede! Sunt membru PNL pentru că eu cred în PNL și am o simțire aparte pentru acest partid, care a condus România în toate momentele sale cheie, de la Războiul de Independență, Primul Război Mondial, Marea Unire și, hai să sărim puțin peste etape, inclusiv aderarea la Uniunea Europeană s-a făcut sub guvernare liberală. Iată, ne-a fost dat tot nouă să gestionăm această situație grea, de criză, pandemia COVID-19”, a mai spus Robu.

