Nicolae Robu se plânge la guvern: cercetarea arheologică se prelungeşte pe şoseaua de centură

Sunt opt puncte de cercetare arheologică pe cei 25 km de şantier deschis pentru centura sud a Timişoarei şi de jumătate de an acestea nu se mai termină pentru a putea începe execuţia efectivă a lucrărilor. Aşa spune primarul Nicolae Robu, care a anunţat că va insista pe lângă guvern pentru accelerarea lucrărilor la această lucrare.

“Vom insista să se accelereze lucrările la centura de sud. Este inadmisibil ca nici acum să nu fie emisă hotărârea de guvern pentru expropriere, deşi lucrarea de expropriere s-a finalizat în urmă cu jumătate de an. Se tot face cercetare arheologică în opt puncte, dar centura are 25 km. Este nepermis să nu se lucreze. Îi lăsăm pe arheologi să lucreze, dar cele opt puncte însumează vreo 2-4 km, în timp ce centura are 25 km şi este front de lucru suficient”, a sus primarul.

El nu a scutit de critici toate guvernele precedente care au ignorat acest obiectiv şi care, din păcate, nu va fi gata până în anul 2021, dar speră ca măcar o parte din ea să fie terminată, pentru a nu mai trece pe drumurile din Timişoara maşinile de mare tonaj care au drum spre Serbia.

Investiţia ar fi de peste 120 milioane de euro.

Arheologii nu au stat nici ei chiar degeaba în acest interval şi au scos la lumină, în vară, artefacte de 3 milenii, între care locuinţe şi grupuri mortuare.

