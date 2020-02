Nicolae Robu va controla listele de candidați ai PNL Timiş la consiliul județean?

Cine va reprezinta Partidul Naţional Liberal în viitoarele alegeri locale şi parlamentare, aceasta rămâne marea enigmă din interiorul formaţiunii politice la ora actuală. Unii membrii se întreabă ce şi cum se va decide, dar liderul lor, Nicolae Robu, le dă veşti proaste: deocamdată nimic, nu vrem să se bată orgoliile între ele!

El spune că nu s-a decis ce şi cum, când se vor depune candidaturi şi când se vor alege dintre acestea numele care vor fi trimise în lupta electorală.

„Nu există încă nicio decizie pt depunerea candidaturilor, acum mai sunt în derulare sondaje pentru stabilirea candidaţilor la posturile de primari. Apoi, după ce aceştia vor fi stabiliţi, evident, le dăm lor mandat să vină cu propuneri pentru consiliul local. Nu avem sondaj pentru preşedintele consiliului judeţean, nu am stabilit cine ar putea fi. Dar sigur nu mai facem ca acum patru ani., nu mai e cu tabele. O să fie mai multă asumare, o să mă implic personal în stabilirea listelor. Dacă nu am făcut-o la precedentele alegeri, acum o să o fac. Atunci am încercat să evit, era imediat după fuziune. Fiind după fuziune era bine să fiu neutru, unii nu au înţeles că poţi fi şi neutru în activitate. Sper că am învăţat din greşelile făcute în 2016. Sper că vom trece cu bine de aceste alegeri”, a declarat, vineri, Nicolae Robu.

