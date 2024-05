Nicolae Robu va oferi gratuități tinerilor pentru programele cultural-distractive. Ilie Sîrbu va construi un orășel al tinerilor

Marți 28 mai, de la ora 18.00, la Casa Tineretului a avut loc dezbaterea „Choose your character”, la care au participat o parte a candidaților pentru Primăria Timișoara, la alegerile din data de 9 iunie 2024.

Evenimentul organizat de asociațiile de studenți a fost o ocazie pentru a oferi tinerilor șansa de a cunoaște modul de abordare a candidaților față de domeniul educației și poziția acestora cu privire la tineret.

Participanții au avut șansa de a-și exprima curiozitatea cu ajutorul întrebărilor, iar, cu siguranță discuțiile au adus perspective noi și au reprezentat o ocazie unică pentru a descoperi viziunile și strategiile propuse de viitorii lideri ai orașului.

Organizațiile de tineret și de studenți din Timișoara au participat activ pentru a-și expune revendicările privind domeniile de interes, aducând în prim-plan propuneri directe și concrete pentru dezbatere, cu un accent special pe educație și problemele tineretului la nivel local.

Evenimentul a fost o ocazie unică pentru ca tinerii să își expună necesitățile și așteptările, oferind perspective valoroase care să contribuie la dezvoltarea sistemului educațional și a politicilor destinate tinerilor.

Programul de guvernare locală creat de prof.univ.dr. Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, candidat din partea coaliției PSD -PNL, cuprinde peste 20 de puncte destinate tinerilor și studenților.

Programul numărul 9 se numește “Tineret”. Acolo Robu are 20 de angajamente.

“Nu văd la administrația actuala așa ceva, iar acest lucru nu este deloc în regulă. Tineretul trebuie prețuit prin fapte, nu prin vorbe și texte lingușitoare, ci prin fapte. Când am fost primar al Timișoarei, am colaborat foarte bine prin consiliul consultativ al tinerilor și am înțeles acum că această colaborare nu mai merge la fel de bine. Finanțarea proiectelor generate și implementate de tineret nu mai este la nivelul în care tinerii cu care eu am relaționate ar fi vrut să fie. Programul cultural actual nu este la nivelul cu care să rezoneze tinerii, cu câteva excepții. Sportul a căzut pe toate planurile, iar aici sunt tot tinerii care nu se regăsesc în proiecte. Eu nu pot să reliefez nimic pozitiv în această perioadă la administrația locală”, a explicat prof. Nicolae Robu.

De asemenea, programul de guvernare locală al lui Robu prevede inclusiv gratuități pentru accesarea evenimentelor cultural-sportive și pe transportul public de către tineri.

Ilie-Vasile Sîrbu, candidat la Primăria Timișoara din partea Alianței pentru Unirea Românilor, a atras atenția că tineretul din Timișoara suferă enorm de mult.

“Dacă suntem atenți, vom vedea că tineretul este ignorat, dat deoparte și nu este implicat în activitățile orașului. Tineretul este marginalizat și nu este atras către guvernarea urbei. Avem tineri foarte buni care pot avea soluții, dar sunt ignorați de administrație. Fapte bune pe care să le facă primăria pentru tineret nu îmi aduc aminte să fi fost. De când Timișoara a fost capitala tineretului nu îmi amintesc că tinerii să mai fi fost în prim plan. Este momentul ca tinerii să se implice, iar 2024 trebuie să fie anul tinerilor din Timișoara”, a fost mesajul lui Ilie Vasile Sîrbu.

Pe drumul către Săcălaz, Sîrbu a identificat un loc unde poate construi un loc special destinat marilor manifestări cultural- distractive. Astfel, pe 4 ha va putea construi un orășel destinat tinerilor când va deveni primar al Timișoarei.

