Nicolae Robu va pierde Primăria Timișoara, din cauza blatului politic făcut de PNL cu USR-Plus. O spune consultantul politic Cozmin Gușă

Consultantul politic Cozmin Gusa previzioneaza, intr-o analiza electorala publicata in urma cu doua zile, ca trei primari ai PNL, care conduc orase resedinta de judet Timisoara, Brasov si Alba-Iulia, vor pierde alegerile locale din acest an.

Nicolae Robu, cat si George Scripcaru si Mircea Hava isi vor pierde fotoliile de primari in favoarea candidatilor USR-Plus. Tot acest blat politic girat de Ludovic Orban a fost pus in scena doar pentru revigorarea USR si Plus, partide create tot de catre statul paralel, care, altfel, nu aveau sanse sa se afirme electoral.

”LuCOVID va fi premiat de către STATUL PARALEL: candidații USR-PLUS devin ALTERNATIVA ÎN MARILE ORAȘE; singura excepție este CLOTILDE ARMAND, liberalii din “capitala capitalei” nu se lasă păcăliți!

Am avut timp ieri să studiez mai multe sondaje ale PSD și PNL realizate în ultima săptămână, iar ceea ce v-anunțam în urmă cu ceva vreme se confirmă: impunerea ca și candidat la București a lui Nicușor Dan a generat în marile orașe o emulație în favoarea candidaților USR-PLUS, care-i așează în postura de alternative, ba chiar cu șanse reale de a câștiga, ceea ce înseamnă că LuCOVID și-a îndeplinit sarcina trasată de către REZERVIȘTII STATULUI PARALEL DE A REVIGORA PLUSR, rezervisti care sunt creatorii si finantatorii partidelor lui Barna și Cioloș.

A doua știre este însă cea legată de problemele pe care LuCOVID le-a creat astfel chiar propriilor fiefuri electorale, după cum urmează:

la Timișoara, Brașov și Alba-Iulia candidații USR-PLUS au ajuns la un scor similar cu cei ai PNL, dar pe un trend crescător, ceea ce înseamnă că vor reuși probabil să-i detroneze pe liberali; VICTIMELE PREMEDITATE ALE LUI LuCOVID se numesc în acest caz Nicolae Robu, George Scripcaru și Mircea Hava (candidat PNL este vice-primarul lui)!

la Cluj Napoca și Iași pluseriștii au depășit 25%, ceea ce e mult în comunități dominate autoritar de către Boc sau Chirica, și le va cauza probleme în plus.

În mediul urban PSD este PERDANTUL DE SERVICIU, în multe locuri fiind a doua victimă a CANDIDAȚILOR REZERVIȘTILOR, ceea ce va crea mari probleme interne post-alegeri pentru noua echipa de conducere a PSD.

Singurul loc unde PSD pare că încă rezistă este Bucureștiul, dar cu mari probleme; aici Gabi Firea mai are un avans de câteva procente în fața lui Nicușor, dar dacă va rămâne cu campania neagregată cu Sectoarele și fără strategii mai sofisticate și greu de prezis, poate avea probleme mari până la finalul campaniei din pricina valului urban previzibil care se poate formata împotriva ei; la sectoare pluseriști “no name” și fără vreo realizare politico-profesională beneficiază de statutul de NOUTĂȚI și generează scoruri de cca 25%; singura REPETENTĂ a “GENERAȚIEI USR-PLUS 2020 “ este în acest moment Clotilde Armand, care este cu 7-9% în urma lui Dan Tudorache , procentul de liberali care nu vor s-o voteze în sectorul 1 crescând la 60% dintre votanții de dreapta, lucru de explicat prin obrăznicia și falsitatea prea evidente ale “forțat graseiatei” candidate, plus faptul că nu mai e considerată vreo prospătură … politică.

Așadar, asta este poza începutului de campanie, unde mai putem nota succint “ofilirea” Pro România, care nu e considerat alternativă politică, revigorarea parțială a PMP, cvasi-inexistența ALDE, și-un UDMR în graficul de 6-7%. Plus cei 250-300 de candidați independenți ce vor câștiga, dar care așteaptă rezultatul moțiunii ca să-și evidențieze discret afilierea politică.

Morala: un LuCOVID trădător, e bun la “CASA REZERVIȘTILOR” STATULUI PARALEL!”, a scris Cozmin Gusa.

