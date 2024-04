Nicolae Trifan, candidatul PNL la Primăria Sânmihaiu Român: “Sunt un luptător!”

“Nu-mi place să mă laud, dar pot spune despre mine că sunt un luptător!”, spune Nicolae Trifan, candidatul PNL la Primăria Sânmihaiu Român.

În continuare Trifan a explicat că nu a renunțat, fiindcă Sânmihaiu Român merită să fie o comună modernă, dezvoltată, în care locuitorii trăiesc la fel de bine ca-n occident.

“Probabil că unii dintre voi vă întrebați de ce mai fac asta, de ce nu am renunțat? Ei bine, în toată această perioadă nu am stat. Am ocupat funcția de consilier local și m-am implicat atât cât am putut în rezolvarea problemelor comunității.

În același timp, am construit în jurul meu o echipă de oameni competenți, cu experiență și, mai ales, cu multă voință. Sunt oameni care m-au cunoscut așa cum sunt în viața de zi cu zi, nu din povești, și au decis să mi se alăture încrezători fiind că împreună putem face o schimbare în bine. Sunt oameni de-ai locului, la fel de preocupați ca și mine ca Sânmihaiu Român să ajungă o comună europeană, așa cum merită!

Medici, antreprenori, profesori, ingineri, fermieri, șefi de multinaționale fac parte din echipa cu care mă prezint în fața voastră, în speranța că veți avea încredere în mine și încredere în noi că vom face treabă bună la Primăria Sânmihaiu Român.

Nu spunem vorbe în vânt, dovadă fiind profesionalismul fiecăruia în domeniul său de activitate. Un primar nu are cum să le știe pe toate și nici nu este normal așa, însă atât timp cât are în jurul lui oameni pregătiți și dornici să se implice, chiar poate face minuni!

Sânmihaiu Român merită să fie o comună modernă, dezvoltată, în care locuitorii trăiesc la fel de bine ca-n Occident”, este mesajul lui Nicolae Trifan.

Comentarii

comentarii