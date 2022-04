Nicu Covaci a împlinit 75 de ani. “Am învățat să mă lupt până la capăt”

Legenadrul muzician timişorean Nicu Covaci s-a născut în 19 aprilie 1947. La doar 15 ani înfiinţa trupa Sfinții, care mai apoi și-a schimbat numele în Phoenix. Covaci a venit să-și serbeze ziua de naștere în orașul în care s-a născut şi a avut parte ieri de un concert între prieteni, la clubul Casa del Retro din Timișoara.

“Este un concert dedicat prietenilor apropiaţi din Timişoara. Am venit să ne simţim bine, să ne simțim iarăși aproape. Voi cânta cu formația nouă, cu Cristi Gram, Flavius Hosu, Vlad Săteanu, Lavinia Săteanu, Costin Adam”, a declarat Nicu Covaci.

Nicu Covaci pregătește acum şi turneul Phoenix 60 de ani, care se va desfășura în perioada septembrie-octombrie 2022. Aniversarea celor șase decenii se lasă cu patru concerte în România, la Timișoara, București, Cluj-Napoca și Brașov.

“Vreau să fac un pod în timp. Un concert imens, de câteva ore, începem cu Moni Bordeainu, cântăm anii 60. Pe urmă anii 70, vine Țăndărică, Baniciu, Kappl. Avem și anii 80, dincolo am cântat și în limba engleză. Vom cânta și simfonic. Pe urmă vine trupa nouă, această trupă extraordinară, să cucerească publicul. În final, bătrânii și tinerii se vor îmbrățișa. Vreau să vadă lumea că suntem uniți, să nu se încheie povestea cu niște impresii negative”, a mai declarat muzicianul.

Deşi are 75 de ani, Nicu Covaci spune că nu simte vârsta. Dar are şi nemulţumiri. “Sunt în formă, dar sunt necăjit. Se întâmplă multe lucruri care se pot întâmpla mai bine. Dar noi nu ne dăm bătuți. Iarba rea nu piere. Am învățat să mă lupt până la capăt. Și de aceea am și reușit. Toată lumea mă aplaudă și mă laudă. Dar ce preț am plătit, habar nu are nimeni. Însă Phoenix merge mai departe. Am o formație tânără, talentată, fiecare este exepțional. 75 e doar o cifră. Din Phoenix au murit deja câțiva, alții au avut probleme mari de sănătate. Săracul Moni Bordeianu (n.r. primul solist al trupei) nu a făcut rău în viața lui, l-a pedepsit Dumnezeu nedrept. I s-a tăiat un picior, ia injecții în ochi”, a mai spus Covaci.

Comentarii

comentarii