Nicu Covaci, legendarul muzician de la Phoenix, la 77 de ani

În 19 aprilie 1947, anul în care se pregătea venirea comuniştilor în România, se năştea, la Timişoara, Nicolae Covaci. Era singurul copil al unei croitorese originare din Basarabia şi al unui tată bănăţean de lângă graniţa cu Serbia. Până la vârsta de 11 ani a crescut fără tată, acesta fiind deţinut politic la Canalul Dunăre-Marea Neagră. A început de mic copil să ia lecţii de pian, acordean şi chitară. Avea să fie omul care va da nume rockului românesc. La doar 15 ani, înfiinţa trupa Sfinţii, care mai apoi şi-a schimbat numele în Phoenix.

Nicu Covaci a părăsit România în 1976, stabilindu-se mai întâi în Olanda, printr-o căsătorie de interes, apoi în Germania şi, în final, în Spania.

În 1977, muzicianul revine în România şi îi scoate din ţară pe ceilalţi colegi de trupă, cu excepţia lui Mircea Baniciu. I-a ascuns pe artişti în boxele Mashall şi a trecut cu camionul prin vama Porţile de Fier.

Nicu Covaci locuieşte acum la Moraira, pe Costa Blanca, în Spania, însă, aniversarea de 77 de ani îl găsește la Timișoara, într-o perioadă mai dificilă.

În 22 martie 2024, medicii de la Spitalul Județean din Timișoara i-au extirpat o tumoare de pe creier, iar apoi a urmat tratamentul la secția de Radioterapie a Spitalului Municipal din Timișoara.

Cele mai noi vești despre starea lui Nicu Covaci au fost oferite luni, 8 aprilie 2024, de membrii trupei Phoenix, pe pagina oficială de Facebook.

„Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale și fără echivoc ale analizei situației medicale a lui Nicu. Vom ține sub discreție diagnosticul, însă veștile nu sunt bune. Starea lui Nicu este stabilă, urmează cursul tratamentului și este sub cea mai bună îngrijire posibilă! Condiția medicală nu îi permite vizite, inclusiv noi limităm contactul, asa că adresăm rugăminte către presă a nu se insista în sensul acesta! Am promis că vă ținem la curent cu informații veridice și clare și asta vom face”, au transmis cei de la Phoenix.

