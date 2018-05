Nicu Fălcoi despre ”nostalgiile comunistoide și fanfaronada unui primar USL-ist”

Inaugurarea cu prea mare fast a unui biet pasaj reabilitat de Primăria Timișoara a stârnit reacții adverse. Primarul Nicolae Robu este acuzat atât de adversarii săi politici cât și ce cetățenii simplii din Timișoara că a exagerat. Și cu muzica de fanfară (care a interpretat o arie din Aida, și nu ”Odă bucuriei” așa cum a precizat, plin de mândrie, primarul) și cu șampania, și cu diplomele fără număr.

Una dintre cele mai dure reacții vine din partea parlamentarului USR Nicu Fălcoi:

”Mulți dintre voi nu au trăit în comunism, așa că nu știu cum se desfășurau pe-atunci inaugurările. Eu însă am văzut, iar azi am avut exact aceeași senzație pe care atunci am trăit-o de atâtea ori.

Doar că în locul chipurilor pe care le vedeam atunci, l-am văzut azi pe primarul Timișoarei, cel fascinat până la extrem de propria persoană, anturat de o mână de oameni din aparatul administrativ al Primăriei care și-au rafinat până într-atât slugărnicia încât și-au transformat-o într-un abil instrument de manipulare a percepțiilor edilului asupra realității. L-am văzut azi pe domnul Robu vorbind vreme de aproape un ceas, lăudându-se pe sine, în fața unei “ctitorii” căreia (deși susține că a făcut-o de la zero) nu-i poate explica lipsurile și neajunsurile. Și-atunci caută să le acopere, afișând o pretinsă (dar neconvingătoare!) empatie cu bicicliștii.

Fanfaronada edilului – care a făcut iar, din păcate, din Timișoara un fel de capitală a ridicolului – a fost perfect susținută de cântătorii săi în strună, din scenografia ieftină făcând parte și sunetul de fanfară, și tăierea de panglică, și defilarea cu Mercedes-ul pe sub pasaj, și sticla cu șampanie. Adică o supremă etalare de kitsch care l-ar fi făcut invidios până și pe fostul dictator comunist. Nimic despre carențele proiectului și despre lipsa de viziune care îl face pe actualul edil să ruralizeze Timișoara, în loc s-o transforme într-un oraș pe zi ce trece tot mai european din toate punctele de vedere. Fiindcă, dezvoltată fiind cu o viziune vrednică de un sătuc, Timișoara e pusă, pesemne, în acord cu nostalgiile rurale ale edilului, pe care acesta n-a pregetat zilele trecute să ni le și video-împărtășească.

Nu, nu ceea ce a făcut azi domnul Robu la inaugurarea Pasajului Popa Șapcă este treaba unui primar! Și nu așa cum a procedat azi domnia sa ar fi trebuit să facă un primar care chiar ținea să își facă bine și corect datoria.

Dacă eram primar în locul domnului Robu, cu siguranță că azi nu ar fi avut loc întreg bâlciul acesta.

Ce-aș fi făcut în locul dumneavoastră, domnule Robu?

Aș fi făcut, spre exemplu, o conferință de presă în care aș fi anunțat un nou proiect. Și aș fi spus exact și de unde voi obține finanțare pentru acesta. Fără să pierd aiurea timpul meu și-al altora într-o manifestare care a satisfăcut nimic altceva decât propriul dumneavoastră orgoliu!

Da. Acesta este un proiect pe care l-ați inițiat. Un proiect a cărui utilitate, însă, îngăduiți-mi să o pun sub semnul întrebării. Nu de panglici tăiate avem noi nevoie, ci de proiecte cu finanțare europeană. Ceea ce dumneavoastră nu prea v-ați priceput să obțineți. V-ați atribuit în schimb multe, foarte multe merite aparținând altora, pentru proiecte pentru care nu a trebuit să fiți altceva decât diriginte de șantier.

Să nu uităm că, în primul mandat, circa 75% dintre proiecte nu v-au aparținut, ci le-ați moștenit de la vechea administrație. Cu finanțare cu tot. Treaba dumneavoastră a fost doar să vă asigurați că lucrurile merg bine. Și, în multe cazuri, nici pe asta nu ați fost în stare să o duceți la capăt așa cum s-ar fi cuvenit.

Revenind la bâlciul de astăzi: nu credeam să mai trăiesc astfel de momente în care locuitorii (da, domnule Robu, locuitorii! Nu neapărat cei născuți în Timișoara sau cu buletin de Timișoara. Pentru că toți locuitorii plătesc taxe și impozite în orașul acesta!) să fie nevoiți să participe la astfel de spectacole comunistoide.

Sunteți mult, mult sub ce și-ar putea imagina orice liberal adevărat!”, spune parlamentarul USR Nicu Fălcoi.

