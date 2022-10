Noaptea Cercetătorilor Europeni și Ziua Europeană a Sportului Școlar 2022, la Școala nr 2 Timișoara

Sâmbătă, 1 octombrie, pentru elevii clasei a V-a A a fost o zi frumoasă, numai bună de cercetat la Observatorul Seismologic Timișoara, la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022.

Micii cercetători au descoperit magia chimiei, micro gradina mobilă, imprimante 3D, CNC, experimente de fizică și nu numai, programare, robotică, teatru și meseriile sale.

De asemenea, de la mic la mare, toți elevii Școlii nr 2 au facut mișcare de Ziua Europeană a Sportului Școlar 2022. Este vorba de antepreșcolarii din cresa nr.1, prescolarii din grădinița PP nr.29 și elevii din ciclurile primar și gimnazial din Școala Gimnazială nr.2 Timișoara.

“Ne-am mișcat, am dansat, am alergat și am sărit, ne-am demonstrat abilitățile motrice în activităti desfașurate ca parte a conceptului #BeActive în cadrul Zilei Europene a Sportului Școlar 2022”- a informat Școala nr 2.

