Noi date din scandalul erotic în care sunt implicați un șef din poliție și o profesoară de matematică

Scandalul erotic de la Timisoara, in care sunt implicati o profesoara de matematica si un ofiter de politie, a ajuns in atentia DNA Timisoara, dupa ce o petitie adresata IPJ Timis (nr. 7066/05.10.2020), in care se fac acuzatii de hartuire si santaj, a fost transmisa parchetului anticoruptie.

Silvana Soman, procurorul care se ocupa de caz, a inceput audierile inca de saptamana trecuta, iar astazi, 12.10.2020, au fost citati la parchet seful Sectiei 4 Politie Timisoara, comisarul Alin Popa, dar si doua cadre didactice de la liceul unde-si desfasoara activitatea Iulia Perte, profesoara in varsta de 32 de ani, mama a trei copii, cea care l-a reclamat pe politist ca-i face viata un iad…

“Persoanele audiate de procuror au fost propuse martori de catre noi, pentru a dovedi actele de santaj ale comisarului sef Nicolae Boia.

In timp ce doamnele profesoare au primit inregistrari audio clandestine, in care se distingea si vocea lor, seful Sectiei 4 Timisoara a relatat imprejurarile in care a trimis un echipaj de politie sa o opreasca pe clienta mea in trafic, sa o tina pe loc 40 de minute, pana a ajuns la fata locului domnul Boia, fara ca, ulterior, sa-i mai inapoieze actele”, spune avocatul Florin Kovacs, aparatorul femeii.

Potrivit unor surse judiciare, comisarul Alin Popa a declarat ca a trimis un echipaj sa o opreasca in trafic pe Iulia Perte, dupa ce a primit un telefon de la seful Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, comisarul sef Nicolae Boia, care i-a cerut sprijinul in cadrul unei actiuni oficale, pe linie de arme si munitii.

In conditiile in care se profila o operatiune periculoasa, politistul sau si-a luat vesta antiglont si arma din dotare. Ulterior, dupa ce a vazut ca persoana periculoasa pe linie de arme era o tanara blonda, inofensiva, a avut reprezentarea ca ar putea fi o actiune pusa in scena de seful Armelor.

Ulterior, dupa declansarea scandalului, atat politistul care a actionat in trafic, agentul principal Cristian Boghean, cat si seful Sectiei 4, comisarul Alin Popa, precum si seful Politiei Municipiului Timisoara, comisarul sef Daniel Draguta, au facut rapoarte, pentru a explica dislocarea de forte politienesti, la cererea sefului Serviciului Arme, comisarul sef Nicolae Boia.

“Am solicitat sprijinul Sectiei 4 Politie pentru a opri in trafic un autoturism, pe care-l dadusem in consemn. Operatiunea a facut parte dintr-un dosar avut in lucru, pe linie de arme. Trebuia sa verificam pasagerii si daca nu se transporta arme sau substante periculoase.

De asemenea, aveam date ca masina este condusa de sotul doamnei care ne-a reclamat, care avea permisul suspendat. Daca voi fi citat la DNA, ma voi prezenta, fara discutie, pentru a demonstra ca a fost vorba despre o lucrare oficiala a politiei”, a declarat comisarul sef Nicolae Boia, seful Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, pentru impactpress.ro.

