Noi detalii în cazul fetei de 17 ani arse de un criminal în serie

Apar noi detalii în cazul fetei de 17 ani din localitatea Dârvari, județul Mehedinți, care a fost incendiată de un criminal în serie.

Atacatorul a stropit-o cu benzină și i-a dat foc.

Individul are la activ patru crime și fusese eliberat din închisoare anul trecut.

Bărbatul a fost prins de poliție, iar victima incendiată se zbate acum între viață și moarte.

Fata a fost internată în spital în urma arsurilor suferite. Ea locuia doar cu bunica și fratele ei.

Potrivit unor surse, atacatorul avea o relație cu fata.

În timp ce Ambulanța venea în ajutorul copilei, bărbatul ar fi stat de vorbă pe internet cu proprietara casei unde locuia.

„Pe la poartă pe uliță zice: „Vezi mașina asta?”, zic „da”. „Se duce la Larisa și o ia și nu știu unde se duce cu ea”. Am înțeles că el s-a îmbătat. A băut vin și a luat motorină și s-ar fi dus la ea după ce ar fi plecat ăia și i-ar fi dat foc”, a dezvăluit femeia.

Atacul bărbatului a venit după ce tânăra a depus o plângere pentru viol împotriva individului.

Cunoscuții spun că acesta, prieten cu tatăl fetei, o trafica.

Detalii tot mai șocante ies la iveală în cazul tinerei incendiate în Mehedinți. Fratele victimei, cel care a salvat-o, a mărturisit că bărbatul voia să o omoare cu orice preț.

„Când am ieșit eu din casă, soră-mea ardea, iar el fugea. Eu am fugit să o scot pe soră-mea și să arunc apă pe ea, din fântână. Am încercat să sting focul, iar el a fugit. Mi-a spus că soră-mea merită să ardă. Am luat găleata de apă și am aruncat apă pe ea. Ardea toată casa. El a venit și a dat cu benzină. Venise și cu toporul, dar l-a lăsat după pat. Obișnuia să vină la noi, pentru că era prieten cu taică-miu. Ar fi avut o relație cu soră-mea, am văzut mesaje la ea în telefon. Îi spunea că el a iubit-o și că l-a făcut să sufere. O mai amenința pe soră-mea. Ar fi avut o relație cu ea. S-au cunoscut la Severin și apoi a venit aici, în Dîrvari.”, a povestit băiatul pentru actualmehedinti.ro.

Polițiștii din Mehedinți anunță că se fac cercetări pentru tentativă de omor, cazul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Tribunal.

