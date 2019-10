Noi explicaţii despre smog, date de Nicolae Robu, Străzile se spală doar în preajma staţiilor care măsoară poluarea

Primarul Nicolae Robu a încercat din nou să explice smogul din Timişoara. El a afirmat că a cerut firmei de Brantner să intensifice spălatul pe străzi. E adevărat, deocamdată se spală cu sârg doar în preajma staţiilor care măsoară poluarea.

“Le-am cerut să intensifice spălatul în întregul oraş. (…). Ceea ce se întâmplă acum se explică astfel, cum explică şi specialiştii: când este mult timp cald are loc fenomenul de inversare termică, care este valabilă pentru o regiune întreagă, nu doar pentru Timişoara. Atunci se întâmplă ca praful să nu se disperseze, ci se acumulează într-o zonă ca într-o căldare. Sunt permise 35 de depăşiri pe an a unei staţii. Noi suntem la două staţii cu 9 depăşiri, la una cu 8 şi la una cu 7 depăşiri. Când am venit eu primar erau 45 de depăşiri, iar prin măsurile pe care le-am luat să ajungem la 7,5 depăşiri pe an. Nu e corect faţă de oameni să îi panicăm. Dacă ar fi ceva periculos, Garda de mediu şi noi am fi fost primii care anunţam populaţia să ia măsuri. Dar nu e corect să exploatezi electoral acest fenomen, ci să fim loiali cetăţenilor. Sunt manifestări politicianiste”, a spus Nicolae Robu.

El a făcut apel din nou la populaţie să nu dea foc vegetaţiei şi a anunţat că se vor da amenzi între 3.000 – 6.000 de lei.

