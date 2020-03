Noi provocări la cea de-a V-a ediție a Make it! Race it! Recycle it!

Noi provocări la cea de-a V-a ediție a Make it! Race it!...

Make it! Race it! Recycle it! este o competiție sportivă neconvențională unică în România, dedicată Zilei Internaționale a Mediului și care se va desfășura în aer liber, pe râul Bega în Timișoara, în 6 iunie 2020. Echipele participante își vor construi câte o ambarcațiune folosind doar materiale reciclabile și vor concura cu ea alături de celelalte echipe înscrise în competiție. Fiind un exercițiu de upcycle, ediția cu numărul cinci a competiției vine cu o nouă provocare pentru câteva categorii de participanți (ong-uri, licee și grupuri de prieteni). Competiția va avea o nouă categorie, Carton, unde doritorii vor folosi pentru construirea ambarcațiunii doar carton. Cartonul va fi pus la dispoziție de sponsorul gold al competiției, DS Smith. De asemenea, o serie de 5 premii speciale vor fi stabilite de juriu în timpul competiției. Înscrierile se pot face până cel târziu în 10 mai, în limita celor 30 de locuri disponibile. Detalii despre înscrieri pe http://ecostuff.ro/make-it-race-it-recycle-it/ și în regulamentul competiției. Cei interesați pot urmări evoluția evenimentului și pe Facebook – https://www.facebook.com/events/471591770382106/. Make it! Race it! Recycle it! este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viață prietenos cu mediul. Conștientizarea importanței protecției mediului și implicit a colectării selective și a refolosirii/reciclării a stat la baza ideii de organizare a acestui eveniment. „Gândit ca un exercițiu de educație ecologică alternativă, în care participanții învață să refolosească într-un mod care stimulează creativitatea și lucrul în echipă, proiectul te scoate puțin din zona de confort, încurajează gândirea laterală și stimulează creativitatea. Ne bucurăm că numărul și diversitatea participanților crește și sperăm să prindă curaj cât mai mulți și să participe la această ediție”, au transmis cei de la EcoStuff Romania, organizatorul evenimentului.

