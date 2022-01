Noi surprize în acest weekend la Iulius Town: roboți gigant, muzică live și teatru de păpuși!

Începutul noului an se simte cu o efervescență aparte la „Winter in My Town”, acolo unde timișorenii se pot bucura, în continuare, de o atmosferă relaxantă. Muzică, teatru de păpuși și roboții giganți de la Robo Xperience sunt elementele cheie pentru un weekend antrenant în Iulius Town.

Sâmbătă și duminică, cei mici vor trăi o experiență de neuitat în Atriumul Iulius Mall. Între orele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 20:00, va avea loc Robo Xperience, unde vor fi prezenți roboți gigantici, de până la 2,7 metri. Cunoscutul personaj din universul Marvel, Iron Man, va fi prezent, având 1,9 metri înălțime, pregătit pentru a proteja lumea. Alături de el se vor afla Bumblebee și Megatron, cei doi roboți Transformers, de 2,7 metri înălțime și sunt pregătiți să apară în toate fotografiile voastre.

Distracția continuă la „Winter in My Town” și la început de 2022. Vineri, pe 7 ianuarie 2022, de la ora 18:00, echipa de DJ de la ESD Studio setează vibe-ul cu cele mai noi mix-uri. Sâmbătă, de la ora 16:00, programul este deschis de talentații copii de la Incubatorul de Arte, urmați de Liliana Todea, Lia Burg și trupa The Box Office. Pe 9 ianuarie, începând cu ora 12:00, cei mici vor putea intra în lumea poveștilor cu piesa „Visul omului de zăpadă” interpretată de marionetele de la teatrul de păpuși. Seara, de la ora 17:00 vor urca pe scenă corul Generația Muzicii, DJ Kuky Acustic Project și formația Phaser.

După ce te-ai încărcat cu energia artiștilor de pe scenă și ai făcut fotografii cu cei trei roboți gigant, treci și pe la standurile expozanților din interiorul Iulius Mall. Acolo vei găsi articole handmade, realizate cu grijă, decorațiuni, accesorii fashion, printre care genți de piele și bijuterii, dar și produse de îngrijire, realizate din ingrediente naturale.

