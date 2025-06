Nou centru de sănătate și frumusețe în Timișoara: Paula Unlimited, un spațiu dedicat femeilor. Masajul – mai mult decât un răsfăț

Masajul nu este doar un răsfăț, ci o terapie cu beneficii dovedite pentru corp și minte. Prin manevre simple, dar eficiente, masajul stimulează circulația sângelui, relaxează mușchii tensionați și ajută la eliminarea toxinelor din organism. Unul dintre cele mai importante efecte este reducerea stresului. Masajul scade nivelul de cortizol și crește hormonii „fericirii” – serotonina și dopamina – contribuind astfel la o stare de bine și un somn mai odihnitor. De asemenea, este de mare ajutor în combaterea durerilor cronice, cum ar fi cele de spate, gât sau umeri.

Paula Unlimited – o oază de relaxare pentru femei

Timișorenii au, de câteva zile, un nou centru de sănătate și frumusețe: Paula Unlimited, deschis pe strada Zugrav Nedelcu nr. 9.

„Este un centru de terapie unde avem masajele clasice, de relaxare, anticelulitice, masaj thailandez, masaj hawaian, cât și un masaj facial japonez. Am deschis acest centru din dorința de a ajuta. Femeile au nevoie de această pauză de relaxare. E pentru ele acest centru, pentru că oferim și remodelare corporală. Vom avea și aparate care ajută femeile să scape de centimetri în plus. Noi vrem să aducem ceva în plus, să fie mai mult decât un loc de relaxare. Ne axăm un pic și pe spiritualitate, avem și boluri tibetane. E despre minte, trup și suflet”, a declarat Paula, fondatoarea centrului.

Efecte benefice pe termen lung

Pe termen lung, masajul susține imunitatea, îmbunătățește postura, flexibilitatea și chiar sănătatea mintală. Folosit regulat, devine un aliat valoros în menținerea echilibrului fizic și emoțional.

„Masajul este benefic pentru sănătate, dar și pentru starea de spirit. Un masaj îți oferă, în primul rând, relaxare, o stare de bine: după o ședință ești ca și cum ai fi dormit. Se spune că o ședință de masaj corespunde cu opt ore de somn. Este vorba de sistemul nervos parasimpatic, care intră în acțiune și contracarează sistemul nervos simpatic, cel responsabil de reacțiile de tip ‘luptă sau fugi’. Sistemul parasimpatic liniștește corpul, îl calmează și îl relaxează – de aici starea de bine. Se urmăresc anumite linii, anumite zone în care există contracturi. Bineînțeles, dacă apeși zonele respective poate fi dureros, dar durerea se disipă ușor și dispare la un moment dat”, a explicat terapeuta Tatiana.

Lifting facial natural – alternativa blândă a femeilor moderne

Într-o eră în care tot mai multe persoane caută soluții naturale pentru menținerea tinereții, masajul facial de lifting devine una dintre cele mai căutate și eficiente metode de îngrijire. Această tehnică, inspirată din ritualurile asiatice de frumusețe, oferă rezultate vizibile fără intervenții invazive. Masajul facial este o tehnică manuală sau combinată cu diverse instrumente, care tonifică musculatura feței, stimulează circulația sângelui și a limfei și activează producția de colagen și elastină.

„Pe lângă masajele clasice de relaxare, detensionare, anticelulitice și cel cu bețe de bambus, eu practic și masajul facial japonez de lifting. E o tehnică mai nouă, pe care am studiat-o recent. Se axează pe reducerea ridurilor și a liniilor fine ale tenului – e ca un fel de fitness pentru față. Folosim și anumite creme care au rolul de a hidrata mai intens tenul și de a stimula producția de colagen. Insistăm și pe zona de decolteu, gât – tot ce are nevoie clienta – și încheiem cu masajul scalpului. Ne axăm și pe drenajul feței, deci masajul e mai intens, dar nu e deloc dureros. Lucrăm pe mușchi și toate mișcările sunt ascendente. Nu este o metodă invazivă. Fața devine mult mai fermă și e mult mai potrivit să începi cu asta”, a explicat terapeuta Mădălina.

Pentru cine este potrivit masajul facial de lifting?

Masajul facial de lifting este potrivit pentru persoanele care observă primele semne de îmbătrânire, pentru cei care au un ten obosit, tern sau lipsit de vitalitate, dar și pentru oricine caută o alternativă blândă și eficientă la procedurile estetice invazive.

