Nou record de cazuri de COVID-19! Cu aproape 800 de noi cazuri, România trece de 35.000. În Timiș, alți 34 de infectați

Grupul de Comunicare Strategică anunță un nou record de cazuri noi de COVID-19, joi, 16 iulie: 777!În total, pe teritoriul României, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu coronavirus.24.335 de pacienți au fost externați. Din aceștia,22.189 de pacienți au fost vindecați,iar 2.146 sunt asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Alți 757 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

În ultimele 24 de ore au fost realizate 19.097 teste (906.015 în total), au fost vindecate 140 de persoane (22.189 în total), dar au și decedat 19 persoane (1.971 în total).În același timp, de ieri până astăzi, numărul pacienților în stare medie și gravă, internați la ATI, a crescut de la 248 la 261.Despre ultimele decese, GCS notează:

„În intervalul 15.07.2020 (10:00) – 16.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 19 decese (14 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Brașov, Constanța, Galați, Harghita, Mehedinți, București, Neamț, Prahova, Suceava, Timiș și Vâlcea.

Dintre acestea, 2 decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la persoane de peste 80 de ani. 18 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități”.

Județul Timiș are 34 de noi cazuri de COVID-19, județul Arad are 11, iar Hunedoara are 16, iar Caraș-Severinul,unul singur. Astfel, județele din vestul țării se prezintă astfel la numărul total de cazuri: Arad – 742, Caraș-Severin – 135, Hunedoara – 744, Timiș – 673.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

1. Alba 506

2. Arad 743

3. Argeș 1.653

4. Bacău 809

5. Bihor 718

6. Bistrița-Năsăud 660

7. Botoșani 1.089

8. Brașov 2.184

9. Brăila 336

10. Buzău 883

11. Caraș-Severin 135

12. Călărași 224

13. Cluj 820

14. Constanța 576

15. Covasna 342

16. Dâmbovița 1.053

17. Dolj 409

18. Galați 1.416

19. Giurgiu 313

20. Gorj 475

21. Harghita 403

22. Hunedoara 744

23. Ialomița 559

24. Iași 1.108

25. Ilfov 948

26. Maramureș 251

27. Mehedinți 303

28. Mureș 838

29. Neamț 1.029

30. Olt 437

31. Prahova 920

32. Satu Mare 82

33. Sălaj 124

34. Sibiu 730

35. Suceava 4.218

36. Teleorman 206

37. Timiș 673

38. Tulcea 218

39. Vaslui 261

40. Vâlcea 191

41. Vrancea 1.283

42. Mun. București 4.096

43. – 37

TOTAL 35.003

