Noua Maternitate Bega, construită printr-un program transfrontalier. Astăzi s-a semnat contractul, în octombrie 2022 ar trebui să fie gata

Luni, 6 iulie, a fost anunțată construcția unei noi maternități în Timișoara, parte a Spitalului Județean, printr-un parteneriat transfrontalier cu Clinica Pediatrică din Szeged. La conferința de lansare la care a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție au fost prezenți Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, și Marius Craina, managerul Maternității Bega – actuala maternitate a „Județeanului” –, dar și reprezentanți ai constructorului Erbașu Construcții și ai părții maghiare implicate în proiectul „Bebeluși fără frontiere” („Babies across borders”).

Primele inițiative de construire a unei noi maternități la Spitalul Județean datează de mai bine de 10 ani. Despre acest aspect, Călin Dobra a spus: „Nu este o investiție foarte ieftină, aproape 50 de milioane de lei, este o investiție obținută până la urmă pe cooperare transfrontalieră România – Ungaria, chiar cu riscul de a pierde această investiție, neavând avizul Consiliului Concurenței, fiind sub suspiciunile unui ajutor de stat pentru construcția unei astfel de investiții. Totuși, am reușit să obținem toate avizele și să facem toate demersurile, astfel încât am reușit să semnăm, în primă etapă, contractul de finanțare, iar acum, astăzi, în etapa a doua, am lansat proiectul privind semnarea contractului de proiectare și execuție, un contract în valoare de aproximativ 38,5 milioane de lei. Contractul presupune proiectarea cu termen de cinci luni de zile de la emiterea ordinului a lucrărilor și cu termen de finalizare a lucrărilor 31 octombrie 2022”.

În același proiect este avută în vedere și echiparea maternității. Dacă prima etapă, de construire, este estimată la 10 milioane de euro, cea de-a doua, de utilare, este de 3 milioane de euro. Lucrările vor fi realizate de firma Erbașu Construcții. „Construim un nou spital, putem spune, de obstretică-ginecologie, cu foarte multe secții, departamente, unele chiar noi înființate. Ceea ce este și mai important este că această cooperare transfrontalieră se extinde la nivelul României, la nivelul Ungariei, prin schimb de experiență între specialiștii din domeniu din județul nostru și din județul Csongrád-Csanád. Ne dorim ca în acest moment să semnăm concret contractul de proiectare-execuție”, a adăugat președintele CJT.

Dobra a mai explicat că aspectul noi clinici va trebui să se muleze pe planul actual al zonei. Astfel, noua maternitate, cel mai probabil, va avea aproximativ aceeași înălțime cu Casa Austria, în spatele căreia va fi și construită. Cel mai important beneficiu al noii maternități va fi readucerea fertilizării in-vitro la Spitalul Județean Timișoara. În 1995, Timișoara a fost primul oraș cu tehnologie care permitea acest lucru, dar, de 12 ani, această facilitate se mai găsește doar la „privat”.







Marius Craina, managerul Maternității Bega, a explicat: „Pentru noi înseamnă foarte mult. este un proiect de mare importanță, pentru că, să nu uităm, ideea acestui proiect a apărut în urmă cu 10 ani. Vorbim despre un deceniu de promisiuni, de nerealizări și doar la stadiul de discuții a rămas acest proiect. Pentru ceea ce înseamnă obstretica și ginecologia din Timișoara, Timiș și vestul României, este un proiect foarte important pentru că normativele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o maternitate – astfel încât să putem spune că funcționează la standarde europene – s-au schimbat. Clădirea noastră este o clădire veche de 100 de ani și cu toate renovările și modernizările pe care le-am făcut, astfel încât să facem față cu în ceea ce privește concurența cu condițiile hotelier, atât cu cele private din Timișoara și vestul României, cât, mai ales, cu clinicile de profil din străinătate, nu este sufientă pentru un act medical de calitate și pentru ceea ce înseamnă o Capitală a Culturii Europene în 2020”.

Și Craina a ținut să amintească de tratamentul ultramodern pe care noua maternitate îl va oferi pentru fertilizarea in-vitro: „Știți bine că în 95, am fost primul centru din România care a realizat proceduri de reproducere umană asistată. Din păcate, acestea s-au sistat acum 12 ani, iar un alt punct forte pe care îl aduce construcția noii maternități este redeschiderea procedurilor de reproducere umană asistată la Bega, care ne-a făcut celebri pe plan național și internațional, România devenind, la acel moment, a 18-a țară din lume care proceda asemenea proceduri.

Vorbesc în numele colegilor de a recunoaște importanța și amploarea acestui proiect… și în numele a mii de paciente care, pe parcursul următorilor ani de zile, vor beneficia de aceste realizări. În numele acestora, adresez întregile mele recunoștințe și mulțumiri reprezentanților Consiliului Județean, care din 2017, de la promovarea acestei idei, au acționat în permanență, în spirit pozitiv. Iată, ajungem în iulie 2020 să semnăm contractul de proiectare și execuție și să sperăm că peste doi ani- doi ani și jumătate, termenul de execuție, maternitatea să fie ridicată și funcțională astfel încât să putem să beneficiem de utilizarea ei”.

Pe lângă secția de fertilizare in-vitro, noua maternitate va avea toate compartimentele care sunt și astăzi la Maternitatea Bega, dar la alte standarde, date de normativele europene, la care nu mai putea fi adusă vechea clădire. „Este vorba despre locație, este vorba despre construcție, este vorba despre faptul că toate circuitele sunt asigurate și, nu în ultimul rând, de generozitatea spațiului pe care îl are curtea maternități”, a încheiat Marius Craina.

De asemenea, Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean, a adăugat: „Consider că această construcție, pe care o începem astăzi și la care sperăm că vom pune piatra de temelie în șase luni, este un element de normalitate. Ceea ce pot să vă asigur este că se vor asigura aceleași îngrijiri de calitate pe care, și acum, pacienții o au de la medicii Maternității Bega, la toate secțiile care aparțin, dar într-un spațiu modern, corespunzător, pentru că, într-adevăr, acea clădire este veche. Mulțumim Consiliului Județean pentru acest proiect, unul istoric, de lăudat, dar, în același timp, unul de normalitate. Medicii își vor putea face treaba într-un mediu mult mai profesionist, consider eu, și va fi un spațiu mult mai comod pentru mămici și pacientele care se adresează, în general, acestei noi maternități”.

Valoarea totală a investiției este de 13.813.965,84 euro, din care 11.741.870,95 euro din fonduri europene, prin FEDR, 2.072.094,89 euro prin contribuție națională, și 241.673,71 euro, contribuția CJT la cheltuielile eligibile. Proiectul a început din 1 decembrie 2019, cu prima etapă, amintită și de Dobra, și se va finaliza pe 31 octombrie 2022, când maternitatea ar trebui să fie dată în utilizare.

