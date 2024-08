Noul terminal al Aeroportului Internațional Timișoara, nominalizat la concursul internațional bienal Future Builders

Noul terminal al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara este nominalizat la concursul internațional bienal Future Builders, „Building of the Year 2024, created with ALUPROF Systems”, competiție prestigioasă, care reunește arhitecți, planificatori și experți care dezvoltă viziuni inovatoare pentru clădirile și orașele viitorului.

Terminalul Schengen de la Timișoara, dezvoltat de asocierea Concelex Engineering – Concrete & Design Solutions – Metroul SA, a fost inaugurat cu ocazia ceremoniei de integrare a României în Spațiul Schengen, cu frontierele aeriene si maritime. Se întinde pe o suprafață construită de 12.000 mp si beneficiază, printre altele, de 6 filtre de securitate pentru pasageri, 18 ghișee check-in și 8 porți de îmbarcare.

„Acest proiect a fost unul complex, exprimând esența conceptului de #DesignIntegrat pentru Concelex. Prin armonizarea designului arhitectural cu eficiența operațională, am creat un terminal care este spectaculos din punct de vedere vizual și, totodată, îmbunătățit funcțional. Un astfel de proiect nu ar fi putut fi realizat fără munca fantastică în echipă și angajamentul excepțional al colegilor, partenerilor și tuturor părților implicate alături de noi. Eforturile colective au transformat această viziune ambițioasă într-o realitate tangibilă. Ne exprimăm cu bucurie felicitările și recunoștința față de toți cei implicați în nașterea acestui proiect. Reziliența, creativitatea și angajamentul tuturor au stabilit cu adevărat un nou reper pentru ceea ce putem realiza împreună.”, transmit reprezentanții Concelex.

Publicul larg poate vota acest proiect, până la data de 16 august, aici: https://future-builders.com/en/contest/gallery

