Noutățile din legea pensiilor explicate de reprezentanții CJP Timiș

În data de 1 septembrie 2024, a intrat în vigoare noua lege a pensiilor nr. 360 din 2023, care a adus unele modificări, în modul de calcul al pensiilor. De aceea reprezentanții Casei Județene de Pensii Timiș au ținut o conferință de presă, marți 3 septembrie, pentru a vorbi de unele noutăți, dar și de avantajele aduse pensionarilor de noua lege.

Mircea Cristian Aron, directorul CJP Timiș, a atenționat că legea nr. 360 urmărește eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, asigurând în același timp un nivel de viață decent pentru pensionari și menținând sustenabilitatea bugetară. În noua lege a pensiei, nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește principiul contributivității.

“Avem stadiu minim de cotizare exact 15 ani ca și în vechea lege. Orice persoană care vrea să beneficieze de pensie trebuie să aibă stadiul minim de cotizare de 15 ani. Au fost vehiculate informații că persoanele care nu au niciun venit pot obține pensie. Nu se poate. Pensia se acordă persoanelor care au fost asigurate în sistemul public de pensie și au contribuit, au cotizat la acest sistem de pensii.

E foarte important de reținut acest aspect, fiindcă s-a spus că unii au primit pensie socială fără să fi lucrat nicio zi. Nu este adevărat. Au avut ceva, au avut contracte. Au avut contributivitate într-un fel sau altul.

Principiul stabilității e noul principiu introdus în lege. E vorba de perioada de peste 25 de ani. Astfel, se dorește prelungirea activității profesionale a fiecăruia pentru a beneficia de o pensie mai mare. Se acordă 0,50 de puncte, de la 25 -30 de ani, 0,75 de puncte de la 30 la 35 de ani de muncă și un punct pentru fiecare an ce depășește anul 36. Asta înseamnă mult mai mult: 81 lei înmulțit cu totalul punctelor realizate, plus punctele de stabilitate. Deci pensia va crește mai mult conform noii legi. S-a încercat să se egalizeze statele de cotizare, astfel încât să nu mai existe acele indici de corecție care au creat mari tensiuni. Aceeași persoană ieșită într-un an a avut indicele corecție de 0.4 0.9 sau chiar de 1.41. Tipurile de pensie s-au redus. Au rămas patru din cinci. În vechea lege erau cinci tipuri de pensie. Acum sunt patru.

În noua lege pensie anticipată parțial nu mai apare, dar ca noutate, apare pensia anticipată al cărui stat de cotizare este de 35 de ani, iar depășirea stadiului s-a redus la cinci ani, dacă înainte erau opt ani. Pensie anticipată s-a transformat în pensie la limita de vârstă.

Articolul 56 din noua lege spune clar că persoanele care au un stagiu de cotizare complet de 35 de ani contributiv și au cel puțin cinci ani peste acest stadiu pot accesa pensia la limita de vârstă. Pensie anticipată care era în vechea lege a intrat în pensia la limita de vârstă în noua lege. Ce înseamnă stadiul contributiv? “Înseamnă tot stagiul pe care o persoană l-a avut în momentul în care intrat in pensie. Nu vorbim de stagiu asimilat. Nu vorbim de sporurile de acordare prin grupele de muncă, nu vorbim de facultate. Trebuie să ai 35 de ani stadiul contributiv, plus cinci ani care poate fi acordat prin stagiu asimilat, care poate însemna facultate plus armată în cazul bărbaților”, a explicat Mircea Cristian Aron.

În vechea lege, stadiul era 35 + 8 pentru pensie anticipată. Acum este introdus articolul 56 în noua lege care prevede 35 de ani stagiul de cotizare contributiv, plus cinci ani. Astfel, duce la reducerea vârstei de pensionare cu cinci ani.

De exemplu, la bărbați de la 65 de ani se reduce la 60 de ani dacă are 40 de ani stagiu de cotizare. Omul se poate pensiona fără penalizare. Este pensia pentru limită de vârstă legală.

Bineînțeles că poate lucra în continuare. Legea stipulează că se poate cumula pensia cu salariu.

“Legea e puțin tehnică de aceea trebuie să știm definițiile, stagiile contributive și necontributive sau asimilate de ce anumite perioade nu se ia un calcul la punctele de stabilitate”, a spus Mircea Aron.

Concluzia este că fiecare an de muncă suplimentar peste cei 25 de ani minimi poate aduce puncte de stabilitate, care sunt adăugate la calculul pensiei.

Astfel, pensia lunară devine mai mare, asigurând o stabilitate financiară mai bună în perioada pensionării. Punctele de stabilitate contribuie direct la mărirea cuantumului pensiei. Cu cât se cumulează mai multe puncte, cu atât pensia va fi mai mare, oferind astfel un venit mai bun pentru a acoperi nevoile zilnice și cheltuielile medicale.

Legea nr. 360/2023 a intrat în vigoare la dată de 1 septembrie 2024; art. 46 alin. (2), art. 84 alin. (6), art. 127, art. 168 alin. (2) și art. 169 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. În ceea ce privește Normele de aplicare a Legii, acestea au fost aprobate prin H.G. nr. 181/2024 (M. Of. nr. 171 din 1 martie 2024). Sunt structurate în șapte capitole.

Comentarii

comentarii