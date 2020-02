Now What? Cum vrea UVT și DGASPC Timiș să îi integreze în muncă pe tinerii asistați de stat?

Now What? Cum vrea UVT și DGASPC Timiș să îi integreze în...

Universitatea de Vest Timișoara, SOS Satele Copiilor România și DGASPC Timiș organizează conferința cu participare internațională “Now What? Preparing and empowering youth leaving care”, ce va avea loc la București, în data de 12 februarie 2020.

Conferința este organizată în cadrul proiectului cu același nume, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+.

Proiectul este implementat de opt instituții și organizații, din patru țări europene: Universitatea de Vest din Timișoara (România – coordonatorul proiectului), Organizația “The Smile of the Child” (Grecia), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), University of Lusofona (Portugalia), University of Tirana (Albania), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (România), SOS Satele Copiilor (România) și SOS Villages Albania (Albania).

Obiectivul principal al proiectului “Now What?” este de a sprijini tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în a-și valorifica potențialul cât mai bine.

Proiectul oferă sprijin tinerilor în vârstă de 16-19 ani care sunt fie în îngrijire în sistemul de protecție a copilului, fie au părăsit sistemul. Domeniile în care aceștia primesc sprijin sunt diverse, și anume: locuire, formare, suport financiar, piața locurilor de muncă, legislație, incluziune socială.

Scopul central al conferinței “Now What? Preparing and empowering youth leaving care” este de a prezenta toate aspectele și rezultatele proiectului, în primul rând elementele de noutate ale produselor proiectului (ateliere pentru deprinderi de viață, mentoratul tinerilor etc.), precum și aspectele legate de sustenabilitatea și replicarea sa în alte servicii rezidențiale publice sau private, la nivel regional, național și/sau european.

Conferința este o bună oportunitate pentru schimbul de experiență între România și celelalte țări implicate în proiect, precum și pentru lansarea primei evaluări la nivel național a situației tinerilor care părăsesc/au părăsit sistemul de protecție din România.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Ministerului Fondurilor Europene, Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, ai mai multor instituții europene cu rol în protecția drepturilor copilului, directori și specialiști ai DGASPC-urilor din țară, reprezentanți ai mai multor ONG-uri și instituții de învățământ.

