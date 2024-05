Nu mai aruncați deșeurile pe străzile din Timișoara. Ultima mare amendă a fost de peste 100.000 de lei

Timișorenii continuă să arunce deșeuri în locuri nepermise. Nu se tem nici de amenzi, nici de camerele de supraveghere care îi surprind mereu. Una dintre cele mai mari amenzi date anul acesta de polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului a fost în valoare totală de 105.000 lei unor persoane care nu au respectat legislația referitoare la depozitarea și predarea deșeurilor.

Aceasta rampă clandestină (foto) este menținută zi de zi pe strada Atomului, colț strada Electronicii în Timișoara de cetățenii certați cu civilizația și cu bunul simț. Acolo sunt abandonate grămadă și deșeuri vegetale și covoare și scaune și gunoaie reciclabile și umede, cu o sfidare fără margini ce îi revoltă pe oamenii cu respect pentru ordinea și tradiția clasică bănățeană.

Conform Primăriei Timișoara, lună de lună, sunt colectate aproximativ 1.000 de tone de deșeuri ilegale, de pe străzile orașului, Doar anul trecut costul ridicării deșeurilor ilegale s-a ridicat la 1,6 milioane de euro.

Un obiectiv a fost să fie desființate depozitele ilegale de deșeuri, primele cele mari, din Kuntz și Uszoda. Mai sunt și altele care urmează să fie dezafectate.

Există o tendință de formare a unor depozite mici, între blocuri, locuri consacrate unde oamenii aruncă deșeuri de la renovări, mobilier și primăria face apel la cetățeni să le ducă la societatea de salubrizare sau să solicite să le ridice. Moloz, mobilă, se preiau gratuit de la cetățeni!

”Sunt 6 firme care fac curățenie în oraș, dar până acum nu a existat un efort de coordonare între ele. Domeniul public este feliat și fiecare firmă lucrează fără să se coordoneze cu celelalte. Avem 3 contracte pe salubritate stradală și alte 3 contracte pentru curățenie în parcuri și pe spațiile verzi. Doar pentru salubritatea stradală primăria plătește 40 de milioane de lei pe an și autoritățile locale susțin că nu suntem mulțumiți de servicii.

Și aici e al doilea lucru important: nu a existat până acum o verificare a prestării serviciilor. Fiecare dintre noi, cei din conducerea PMT, am făcut această verificare. Am urmărit, la propriu, mașina de curățenie noaptea, să vedem dacă are peria sus sau jos. Am făcut o obsesie aproape, cu peria. E sus sau e jos? O odată, de două ori, de trei ori, dar primarul, viceprimarii, administratorul orașului, nu pot fi în 100 de locuri în același timp, urmărind 100 de procese, să vadă dacă firmele cărora le plătim 40 de milioane de an, doar pe salubrizarea stradală, își fac datoria.

Fiecare să-și facă treaba pentru care este plătit, și încă bine, și dacă nu și-o face să suporte consecințele: amenzi, penalități, neplata facturilor pentru serviciile care nu au fost prestate, rezilieri de contracte”, este mesajul Primăriei Timișoara.

Polițiștii locali vor continua astfel de acțiuni, până când întreg orașul va redeveni unul civilizat, de care întreaga comunitate se poate mândri.

Cetățenii cu simț civic pot sesiza astfel de cazuri la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112 sau pe adresa de email contact@politialoctm.ro. Poliția Locală atrage atenția celor certați cu bunul simț să nu mai arunce deșeuri pe domeniul public deoarece, pe lângă faptul că în acest fel conferă un aspect inestetic orașului, riscă sancțiuni drastice.

