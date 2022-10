Nu ratați! Timișoara Jazz Festival 2022 – 10 zile, 50 de muzicieni:  24 octombrie – 2 noiembrie

După doi ani de pauză pandemică, Timișoara Jazz Festival revine în forță cu un regal jazzistic de 10 zile, care de anul acesta se va desfășura sub motto-ul: TEN DAYS OF JAZZ AND HAPPINESS.

Fundația Culturală Jazz Banat va aduce pe cele patru scene, simboluri ale arhitecturii și istoriei Timișoarei, artiști de top ai jazzului românesc și internațional: Timișoara Project cu Vasko Atanasovski, Vasil Hadžimanov, Michel Godard & Aleksandar Petrov, Rabih Abou-Khalil Quartet, Mamogi feat. Mohini Dey, Itamar Borochov Quartet, Nik Bärtsch’s Mobile, Sha, Trigon, Shri Quartet, Rymden, Markus Stockhausen Group: Tales, JazzyBIT, Sebastian Spanache, VanDerCris, Antonio Faraò Trio, Luiza Zan & Gyárfás István: Lady Day Night, Mircea Tiberian & Liviu Butoi.

Peste 50 de muzicieni vor concerta în patru locuri emblematice pentru Timișoara: Biserica Reformată Noul Mileniu, care impresionează prin arhitectura organică a renumitului arhitect maghiar Imre Makovecz, Biserica Millennium – cea mai mare biserică romano-catolică din Timișoara, construcția ei fiind începută în anul 1896. Cel de-al treilea loc de desfășurare va fi Sala Capitol – cu o istorie de peste 110 ani, sediul Filarmonicii Banatul. Impresionanta Aula Magna a Universității de Vest Timișoara va găzdui pe 29 octombrie, de la ora 19:00, Timișoara Jazz Awards.

Programul acestei ediții este structurat în așa fel încât să satisfacă cele mai rafinate gusturi și se adresează atât publicului tânăr, cât și celui care a semnat prezența la sute de concerte. Muzica jazz va mulțumi pe cei atrași de nou, pe cei interesați de show-uri pline de vibrație și energie creativă, pe amatorii de măiestrie și tehnică improvizatorică. Pentru a acoperi multitudinea de preferințe, cele 17 concerte pe care vi le-am pregătit se vor desfășura după următorul program:

24-27 octombrie, de la ora 19:00

în Biserica Reformată Noul Mileniu (Str. Iulian Grozescu nr. 1, Timișoara)

Preț bilet/zi: 60 ron

24 octombrie:

Sebastian Spanache – pian solo (România)

Timișoara Project (Serbia, Slovenia, Franța):

Vasko Atanasovski, Vasil Hadžimanov, Michel Godard & Aleksandar Petrov

25 octombrie:

JazzyBIT (România):

Teodor Pop, Mihai Moldoveanu, Szabó Csongor-Zsolt

Markus Stockhausen Group – Tales (Germania, Olanda):

Markus Stockhausen, Jeroen van Vliet, Christian Thome, Levan Andria

26 octombrie:

VanDerCris (România):

Horea Crișovan, Florin Cvasa, Lucian Nagy, Dănuț Blaga, Marcelle Poaty Souami

Antonio Faraò Trio (Italia)

Antonio Faraò, Federico Malaman, Yoann Schmidt

27 octombrie:

Luiza Zan & Gyárfás István – Lady Day Night (România, Ungaria):

Luiza Zan, Gyárfás István

TBA

28 octombrie, ora 19:00

Biserica Millennium (Piața Romanilor nr. 6, Timișoara)

Preț bilet: 40 ron

Mircea Tiberian & Liviu Butoi (România) – Concert de orgă

Mircea Tiberian, Liviu Butoi

29 octombrie, ora 19:00

Universitatea de Vest Timișoara – Aula Magna – Acces gratuit

(Bd-ul Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara)

Timișoara Jazz Awards

Expoziție de afișe: 50 de ani de jazz în Timișoara

30 octombrie – 2 noiembrie, ora 19:00

Sala Capitol (Bd-ul C. D. Loga nr. 2, Timișoara)

Preț bilet/zi: 80 ron

30 octombrie:

Rabih Abou-Khalil Quartet (Liban, Polonia, Italia):

Rabih Abou-Khalil, Luciano Biondini, Jarod Cagwin, Mateusz Smoczyński

Mohini Dey feat. Mark hartsuch and Gino Banks (India, S.U.A.)

31 octombrie:

Itamar Borochov Quartet (Israel)

Nik Bärtsch’s Mobile (Elveția):

Nik Bärtsch, Sha, Nicolas Stocker

1 noiembrie:

Sha solo (Elveția)

Trigon (Republica Moldova):

Anatol Ștefăneț, Vali Bogheanu, Gari Tverdohleb, Dan Brumă

2 noiembrie:

Shri Quartet (India, Marea Britanie, Norvegia, SUA):

Shri Sriram, Bugge Wesseltoft, Tore Brunborg, Gary Husband

Rymden (Suedia, Norvegia):

Dan Berglund, Bugge Wesseltoft & Magnus Öström

Pentru mai multe informații despre muzicienii invitați, vizitați Fagina de Facebook Timisoara Jazz Festival, contul de Instagram @timisarajazzfestival sau site-ul www.timisoara-jazz.ro Copiii sub 14 ani au intrarea liberă. Organizator: Fundația Culturală Jazz Banat. Proiect finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Parteneri: Ministerul Culturii, Consiliul Județean Timiș prin Programul TimCultura, Institutul Cultural Român, Institutul Polonez, Centrul Cultural German, Institutul Francez Timișoara. Parteneri media: TVR Timișoara, SRR. Ascultat de: Radio Guerrilla. Contact: contact@garana-jazz.ro. Facebook: Timisoara Jazz Festival. Instagram: @timisoarajazzfestival.

