Nu se rupe coaliția. Dar se poate rupe PNL

Un scenariu neașteptat, de-a dreptul șocant, ni-l oferă ultimele declarații de-a dreptul isterice ale principalilor lideri PNL. De această dată, ele nu mai sunt îndreptate împotriva PSD, ci a liderului propriului partid. Generalul cu patru stele Nicolae Ciucă. Și totul se circumscrie incendiarei teme a pensiilor.

Nu are rost să intru în prea multe detalii. În esență, de luni de zile, guvernanții și liderii coaliției se bâlbie, se învârt în jurul cozii și nu reușesc să se pună de acord asupra unei chestiuni de bun simț. De minimă decență. Creșterea punctului de pensie până la un nivel care să acopere rata din acest an a inflației. Măcar rata oficială. Vâstnicii sunt pur și simplu pârjoliți în acest iad politic. Și sunt cinci milioane. La care, desigur, am mai putea adăuga și membrii famililor, aflați și ei în grea suferință financiară. De aici se propagă, de jos în sus, o uriașă presiune electorală, care se tot acumulează și riscă să declanșeze mișcări tectonice de necontrolat. Aceste presiuni se exercită mai întâi în rândul activelor de partid, a parlamentarilor, care sunt luați la întrebări în toate localitățile în care pun piciorul și apoi asupra conducerii partidelor. Până de curând, neînțelegerile dintre cele două principale partide ale coaliției au constat în faptul că socialiștii au insistat asupra unor măsuri cu caracter social, de natură să reducă diferențele dintre veniturile mari și veniturile mici ale pensionarilor. În timp ce liberalii, mizând pe pensionarii cu venituri medii și mari, au solicitat o creștere uniformă a punctului de pensie, cu un procent de minimum 15%. Fiind și ei de acord că cei mai săraci dintre vârstnici ar trebui cumva ajutați prin măsuri auxiliare. Și unii și alții însă invocă în mod constant așa-numita anvelopă financiară. Cu alte cuvinte, cei care fac arhitectura bugetară pentru anul viitor au decis să aloce o sumă fixă pentru pensionari, pe care nu vor cu niciun chip să o mărească, deși au toate posibilitățile în acest sens, și nu se înțeleg cum să o distribuie. Asta a fost până ieri.

Și, deodată, surpriza-surprizelor! Generalul cu patru stele Nicolae Ciucă le comunică subordonaților săi din partid că, după ce s-a înțeles „cu Marcel”, a decis ca PNL să renunțe la procentul de 15% și să convină asupra unui procent de doar 6%. Surpriza este de mari proporții și stârnește reacții extrem de dure. La rândul său, „Marcel”, liderul PSD și de acum tovarăș cu „Nicu”, și-a informat subordonații din partid că a decis să nu mai meargă ca până acum pe procentul de 10%, ci să o ia în jos, până la 6%. Urmând ca diferența de până la 15% să constea în fel de fel de ajutoare. Un fel de pomeni în beneficiul exclusiv al celor care au pensii foarte mici.

Există o dimensiune legală, dar și o dimensiune morală a acestor politici. Dimensiunea morală este că, în perioadă de criză pe multiple planuri, cum e cea pe care o traversăm acum, statul, care în definitiv este în slujba cetățeanului, trebuie să facă tot ce poate pentru a-i salva pe cei mai săraci dintre români. Iar acest lucru nu poate fi făcut altfel decât pompând bani sub forma unor ajutoare în direcția a două categorii de pensionari. Cei care au muncit puțini ani și au avut contribuții modeste la fondul de pensii, alegându-se pe bună dreptate cu un punctaj slab. A doua categorie, a celor cu pensii mici, este însă reprezentată de aproape jumătate dintre pensionari, care au muncit din greu toată viața, dar cărora societatea, în mod nedrept, le-a acordat pensii indecente. Repet – cele două categorii de pensionari se plasează preponderent în rândul electoratului PSD. Deci, pe de-o parte, este moral ca acești oameni să fie ajutați în acest moment, dar pe de altă parte este imoral ca modul în care sunt ajutați să-i afecteze pe ceilalți. Cât privește aspectul legal, într-un stat de drept, normele adoptate și promulgate trebuie respectate întocmai. A fost încălcată grav legea conform căreia punctul de pensie urma să crească cu 40%. De asemenea, este încălcată legea în eventualitatea în care creșterea în anul viitor a punctului de pensie se va afla sub rata din acest an a inflației. Așadar coaliția cade într-o capcană morală și, în același timp, într-o capcană legală. Singura ieșire posibilă și decentă din această situație este ca, prin noul buget, să fie rezervată o sumă mult mai mare destinată pensionarilor. Una care să asigure 15%, 16%, 17% creșterea punctului de pensie, și cea de-a doua, destinată stimulentelor sociale pentru milioanele de pensionari aflați în pericol. Pentru asta este însă necesară o voință politică și o inteligență practică, ambele deficitare la nivelul guvernanților.

În PSD, iată, este liniște și pace, deși, după nenumărate asigurări, date inclusiv de ministrul Muncii, este brusc anunțat un procent nu de 10%, ci de 6%. În schimb, în PNL s-a dezlănțuit furtuna.

Nciodată până acum un președinte al Partidului Național Liberal care, în plus, mai este și prim-ministru, nu s-a confruntat atât de brusc și cu o atât de mare opoziție internă. Ieri a plouat literalmente cu acuze, care continuă și astăzi, împotriva lui Nicolae Ciucă. Se pare că tăvălugul nu mai poate fi oprit. Peste câteva luni, Nicolae Ciucă, conform înțelegerilor din coaliție, parafate și de președintele Klaus Iohannis, nu va mai deține poziția de premier al României. Până atunci însă sau chiar atunci, jocurile în PNL urmează să fie făcute pentru un înlocuitor al acestuia. Oricum, Ciucă este mai mult general decât membru de partid și cu atât mai mult el nu îndeplinește calitățile unui președinte al liberalilor. A fost doar omul de paie al lui Klaus Iohannis, trimis de acesta la înaintare. Dar acum și Klaus Iohannis a luat-o serios la vale sub aspectul credibilității.

Până ieri-alaltăieri, tema la modă era că se poate rupe coaliția. Sub pretextul gravelor neînțelegeri legate de pensii. Acum s-a schimbat registrul. Se poate rupe PNL, în eventualitatea în care eliminarea generalului cu patru stele din vârful partidului va întâmpina rezistență.

