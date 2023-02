O catastrofă de manual

Dacă nu învățăm ceea ce trebuie învățat din tragica experiență pe care o traversează Turcia, atunci vine rândul românilor să-și numere morții la viitorul cutremur. Ce au făcut bine autoritățile de la Ankara și nu au făcut românii deloc? Ce au făcut rău autoritățile de la Ankara și fac românii zi de zi?

Sunt circa peste 20.000 de morți și sute de mii de răniți și milioane de oameni rămași fără adăpost în plină iarnă, fără a-i mai număra și pe cei din Siria. În urma unor cutremure de peste 7 grade pe scara Richter. Poate cineva afirma însă că autoritățile de la Ankara nu au încercat să ia din timp cuvenitele măsuri pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat? De peste 20 de ani, în Turcia au fost adoptate, în materie de disciplină în construcții, regulile din California, unele dintre cele mai severe de pe glob. Pe hârtie, totul arăta așa cum trebuie. În baza acestor norme, în anul 2000 au fost deschise nu mai puțin de 2.000 de proceduri penale și au fost constituite 1.800 de dosare ale unor grupări de crimă organizată din domeniul construcțiilor. Aproape toți cei vinovați au scăpat cu fața curată în urma unei amnistii și, apoi, ca o consecință a prescripțiilor. Una peste alta, normele aduse din California nu s-au respectat, constructorii și dezvoltatorii imobiliari nu s-au conformat și astfel cartiere întregi s-au prăbușit literalmente, nelăsându-le nici cea mai mică șansă de supraviețuire celor care au achiziționat cu mari sacrificii apartamente în cartiere de lux. Cazul Renaissance din Antakya, din sudul Turciei, este emblematic. O clădire ridicată doar în urmă cu 10 ani, de opt etaje, cu 25 de apartamente de lux, multe dintre ele cu piscină, s-a prăbușit în câteva secunde. Mii de clădiri au fost în aceeași situație. Populația protestează acum împotriva mafiei din construcții, pe care nu a avut nicio posibilitate de a o controla. Iar regimul Erdogan, care-și propune să treacă cu bine peste alegerile de la 14 mai, dacă ele nu vor fi cumva amânate, dă din colț în colț. Sub presiunea revoltei cetățenilor, au fost declanșate 134 de anchete penale și, rând pe rând, sunt arestați dezvoltatorii imobiliari și constructorii care în mod vădit nu au respectat normele legale. Sunt de asemenea luate de procurori și alte persoane, care au modificat fără niciun fel de autorizație imobilele, deteriorând structura de rezistența a acestora. Erdogan a ordonat o mobilizare fără precedent, într-o încercare disperată de a face ordine postfactum în acest domeniu al construcțiilor. Apar scenarii, credibile până la un punct, conform cărora forțe externe și interne interesate în răsturnarea de la putere a lui Erdogan ar încerca să profite de această tragedie, pentru a răsturna și schimba ierarhiile politice la la Ankara.

În România s-a construit și se construiește haotic. În mod cert, în extrem de multe situații nu sunt respectate normele legale. O bună parte dintre blocurile noi de locuințe sunt expuse unui deznodământ similar în cazul unui cutremur puternic. În aceste blocuri și cartiere noi de locuințe, la nivelul țării trăiesc câteva milioane de români. Haosul din construcții este perceput ca atare și de cetățenii de rând, dar și de specialiștii în domeniu, ca să nu mai vorbim de cei care, contra șpagă, au dat fel de fel de avize. De urgență, Guvernul României ar trebui să ia câteva decizii în acest sens. Toate instituțiile abilitate ale statului ar trebui puse imediat în mișcare. Și, deși nu-mi face nicio plăcere să aflu de noi dosare penale deschise de către procurori, cred că și Parchetul are obligația să intervină pentru a preveni consecințele unei eventuale catastrofe.

Dar corupția ucide în egală măsură, dacă nu cumva chiar mai mult, și în cazul blocurilor vechi. Cele cu bulină. Deși am văzut destul de multe construcții care se clatină fără vreo bulină. În București, ca să mă opresc asupra acestui exemplu, sunt mii de imobile în această situație și nu există niciun program de reabilitare a acestora. Sub mandatul Gabrielei Firea a fost creată o societate comercială aparținând Primăriei, care a început reabilitarea primelor câteva imobile, dar societatea a fost desființată de Nicușor Dan. La pachet cu toate celelalte societăți ale Primăriei înființate de Firea. Sub mandatul lui, nu a fost reabilitat niciun imobil.

Dacă nu învățăm ceva nici măcar acum din dramatica experiență prin care trece Turcia, atunci nu ne rămâne decât să ne pregătim, în proximitatea localităților urbane, cele mai mari cimitire pe care le-am avut vreodată. Pentru morții din viitorul cutremur, dar și pentru victimele din spitalele care și ele se vor prăbuși sau nu vor mai putea face față solicitărilor, de vreme ce nici astăzi nu mai pot face față.

