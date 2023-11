O delegație de afaceri timișeană va vizita Salonul de Vinuri Belgrad 2023

În perioada 7-8 decembrie 2023, o delegație de afaceri timișeană se va afla la Belgrad pentru a vizita Salonul de Vinuri – Belgrade Wine Salon.

În decorul elegant al Hyatt Regency, vizitatorii vor descoperi arta și savoarea vinului de la cei mai buni producători de vin din lume. Vinificatori de top din 120 de crame vor oferi spre degustare 650 de vinuri din 20 de țări diferite.

Iubitorii de vinuri și nu numai au șansa de a participa la două evenimente exclusiviste:

Wine Masters – un eveniment care reunește unele dintre cele mai importante crame din lume, cu peste 250 de vinuri de top cotate de la 90 la 100 de puncte, de la Bordeaux, Burgundia și Brunello di Montalcino până la șampanie, Napa Valley și Barolo;

Olive Oil Masters – o incursiune în istoria gastronomică a Mării Mediterane și a Levantului unde unde vor fi prezenți 25 de maeștri de top ai uleiului de măsline, de renume și premiați în întreaga lume.

În prima zi a vizitei, companiile timișene vor avea o întâlnire cu d-na Božana Nikolić, Director al Agenției In Vino, organizatorul evenimentului, pentru prezentarea Salonului și discuții privind piața de vinuri.

Agenția In Vino din Belgrad a fost înființată în 2002. Este fondată și condusă de jurnaliștii TV Božana Nikolić și Slavomir Cirović, realizatori de documentare TV și show-uri TV gastronomice (PUT VINA/Wine Route, EUROPEAN CUISINE, WORLD’S DINING TABLE) și peste 36 de evenimente speciale destinate vinului (BELGRADE WINE SALON, WINE MASTERS, DISTILLERY MASTERS, INTERNATIONAL WINE FESTIVAL IN VINO, BWS IN VIENNA, BELGRADE SUMMER WINE SALON). În domeniul serviciilor de consultanță în marketing, colaborează cu peste 30 de crame din Serbia și din străinătate.

