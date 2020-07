O descendentă a obercneazului Gavriil Gureanu, ctitorul Bisericii-Monument „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, donează un teren Bisericii Ortodoxe din Făget

Într-o lume plină de personaje gen Hagi-Tudose, mai există și oameni cu credință în Dumezeu, care renunță la bunurilor lor pentru a-și ajuta semenii. Este și cazul profesoarei Marcela Balint, din Lugoj, dar cu rădăcini și în orașul Făget, care a dorit să ajute locuitorii din “Medeleniul” copilăriei sale, donând o parcelă de teren Bisericii Ortodoxe din localitate. Cum a fost dintotdeauna o persoană apropiată de biserică și de Dumnezeu, aparținând și unei familii de preoți, aflând că cele două parohii din Făget au nevoie de teren pentru extinderea cimitirului, Marcela Balint a decis să doneze Bisericii Ortodoxe percela de teren pe care o deține și care se află chiar lângă cimitir, făcând, astfel, un gest asemănător cu cel al înaintașului său – obercneazul Gavriil Gureanu, ctitorul Bisericii-Monument „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, din prima jumătate a secolului XVIII.

“Făgetul a fost <Medeleniul> meu”

“Am moștenit de la bunici și de la mătușa mea un teren de 5.000-6.000 de metri pătrați, chiar lângă cimitirul din Făget. În ultimul timp, am tot fost întrebată dacă vreau să vând acea parcelă de teren, iar la un moment dat m-a sunat cineva care mi-a spus că vrea să cumpere acel teren pentru ca apoi să-l doneze bisericii. Atunci am decis să nu mai vând acel teren și să-l donez eu bisericii, în memoria străbunicilor Nicolae și Elena Pescariu, care sunt înmormântați în cimitirul din Făget. Decizia luată cred că ține un pic și de tradiția familiei, de ceea ce am moștenit noi, peste veacuri: să faci donații și mici opere de caritate. Și eu și Lia Epure suntem descendentele lui Gavriil Gureanu, ctitorul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj. Străbunica noastră de la Susani, Ecaterina Petric, a fost soția preotului Samson Petric și strănepoata lui Gavriil Gureanu. Un alt motiv al donației e legat de faptul că mi-am petrecut copilăria la Făget și o mare parte a vacanțelor. Am considerat întotdeauna că Făgetul a fost „Medeleniul” meu, în miniatură, din care nu a lipsit nici acel Moș Gheorghe, din „La Medeleni”, dar se numea Traian, care se ocupa de gospodăria bunicii până la colectivizare, dar și după aceea, că am mai păstrat niște grădini. Făgetul a fost „Medeleniul” meu și, petrecându-mi acolo vacanțele în mare parte, a contribui și la formarea mea, pentru că trebuia să fac mici treburi gospodărești ca să primesc anumite sume de bani, dar eu cumpăram cărți. O bună parte din cărțile mele au fost cumpărate la Făget și am învățat și multe lucruri practice, care mi-au prins bine. Acolo am citit foarte mult, cărți serioase, iar prieteniile pe care mi le-am făcut durează și în prezent”, ne-a declarat prof. Marcela Balint, menționând că actele privind donarea terenului vor fi efectuate în acestă lună.

O donaţie pentru eternitate

Donația profesoarei Marcela Balint a fost primită cu bucurie de către P.On. Bujor Păcurar, protopopul ortodox al Făgetului, dar și de preoții celor două parohii făgețene – pr. Ioan Jurj și pr. Cristian Farcaș. “La intrarea în oraşul Făget, dinspre judeţul Arad, pe o colină mai înaltă, se află cimitirul ortodox. Aici îşi dorm somnul de veci mii de credincioşi aşteptând Învierea cea de obşte. După anul 1989 populaţia ortodoxă a Făgetului s-a tot mărit, prin stabilirea unor credincioşi din localităţile apropiate, iar cimitirul, în suprafaţă de aproximativ 4 ha, a rămas acelaşi. În ultimii 25-30 de ani, majoritatea construcţiilor mortuare (cripte, borduri, cruci, etc.) au fost zidite din materiale rezistente (ciment, marmură, granit, etc.), iar locurile de veci, libere, sunt din ce în ce mai puţine. În prezent cimitirul este ocupat în proporţie de 75-80 % şi nu peste mulţi ani nu vor mai fi locuri de înhumare. În ultima perioadă, o suprafaţă de 600 mp din cimitir a fost ocupată de construcţia capelei mortuare, în felul acesta suprafaţa liberă a cimitirului micşorându-se. Pronia divină vine în sprijinul credincioşilor ortodocşi din Făget, prin bunăvoinţa unei bune credincioase născută şi crescută pe meleagurile Făgetului, doamna profesoară Marcela Balint Pescariu, astăzi cu domiciliul în Lugoj, care deţine un teren de aproximativ 0,50-0,60 ha, situat în imediata vecinătate a cimitirului ortodox şi care doreşte ca acest teren să fie donat Bisericii din Făget, pentru extinderea cimitirului. Primim cu bucurie această donaţie şi în felul acesta, situaţia locurilor de veci se rezolvă şi nu va mai exista riscul ca, în viitorul apropiat, cimitirul să nu mai aibă locuri libere. Credincioşii făgeţeni, protopopul Bujor Păcurar şi preoţii de la cele două parohii: Ioan Jurj şi Cristian Farcaş îi sunt profund reconoscători profesoarei Marcela Balint Pescariu pentru această donaţie şi o asigură că va fi pomenită în rugăciunile lor. Această donaţie va fi adusă la cunoştinţa credincioşilor din ambele parohii făgeţene prin promovarea numelui doamnei profesoare în cele două biserici”, ne-a declarat Pr. Bujor Păcurar, protopopul ortodox al Făgetului.

