O femeie a murit la spital după ce a fost lovită de o mașină. ”A fost mult sânge pe drum”

Femeia care a fost lovită de o mașină aseară pe strada Steagului din Sânnicolau Mic a murit la spital. Leziunile suferite s-au dovedit a fi incompatibile cu viața, femeia având și o vârstă înaintată, 80 de ani.

Din informațiile pe care le-am obținut încă de aseară, femeia a traversat prin loc nepermis fără să se asigure. Șoferul aflat la volanul autoturismului care a lovit femeia este un bărbat în vârstă de 44 de ani din Fântânele.

„M-am speriat rău. Am trecut la un milimetru de ea pentru că am reușit să virez în ultimul moment. Nu s-a asigurat și cred că a căzut. Eu am evitat-o, dar cel din spate, care nu avea deloc viteză, nu a mai reușit. Femeia nu a murit, dar a fost mult sânge pe drum”, spune unul dintre martorii accidentului.

Poliția efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, scrie specialarad.ro.

