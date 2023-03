O femeie din Banloc, amendată cu 3.000 de lei pentru că a abandonat 2 căței pe stradă, în Șag

Poliția Locală Șag susține că, în data de 12.03.2023, a fost surprinsă pe camerele de supraveghere din localitatea Șag, o femeie din Banloc (S.I.) care a abandonat pe domeniul public al comunei Șag doi căței.

Cu sprijinul nemijlocit al Poliției Române, persoana a fost identificată și potrivit legii a fost sancționată cu suma de 3.000 lei.

De menționat este faptul că, potrivit legii, abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical. Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, etc , următoarele: un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare sub supraveghere, îngrijire și atenție, etc.

Prin urmare, facem apel la cetățeni să își sterilizeze câinii , așa cum prevede legea și să evite abandonul acestora pe străzile comunei, fiindcă pot pune în pericol trecătorii și implicit contribuie la cheltuirea unor sume din bugetul local ce pot fi distribuite către alte necesitați publice. Amenzile pot ajunge până la suma de 12.000 de lei – mai atenționează Poliția Locală Șag Timiș.

Adrian Orza, fost viceprimar al Timișoarei, a concluzionat: “Niciodată nu vom rezolva problema câinilor comunitari în această țară, atâta timp cât cetățenii vor abandona pe domeniul public cățeii din curțile proprii. Lipsa sterilizărilor și abandonul sunt sursele care alimentează numărul câinilor comunitari și fac să se cheltuie bugete publice însemnate pentru prinderea și managementul acestora. În plus, sunt cauza atacurilor ce au loc periodic asupra copiilor, femeilor, sau altor trecători, cazuri devenite deja celebre…!”.

