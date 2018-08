O fetiță de trei ani a ajuns la spital după un accident în zona Pasajului Jiul din Timișoara

Un accident de circulație a avut loc joi seara, la trecerea pe sub Pasajul Jiul din Timișoara. O fetiță de trei ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită de o remorcă desprinsă de autoturism. Accidentul, s-a produs după ce de la o remorcă tractată de un autoturism s-a desprins din cârlig, la trecerea pe sub pasaj. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe una dintre clădirile din zona pasajului, iar imaginile au fost postate ulterior pe internet. În imagini poate fi observat autoturismul ce tractează remorca, iar la trecerea pe sub pasaj atelajul se desprinde și lovește autoturismul parcat. Șoferul din mașina lovită aștepta culoarea verde a semaforului, pe sensul opus de mers. Impactul a fost puternic, iar în urma lui o fetiță în vârstă de 3 ani, pasager în mașina accidentată, a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii de la rutieră s-au deplasat la fața locului și au întocmit acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

