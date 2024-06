O formulă de educație inovatoare pentru a face față provocărilor reprezentate de creșterea deșeurilor de plastic – EDU4PlastiCircular, un proiect internațional coordonat de UPT

Materialele plastice reprezintă o provocare semnificativă în materie de mediu și climă. Una dintre problemele cheie este supraproducția de piese de plastic și acumularea acestuia, pe când ratele de reciclare și recuperare sunt încă extrem de scăzute nu doar la nivel european, dar și mondial.

Doar la nivelul anului 2022 piața materialelor plastice a fost evaluată la 100,5 miliarde USD, având o tendință de creștere și în viitorii ani datorită cererii tot mai mari de produse din mase plastice în diferite industrii.

Conform PlasticsEurope (https://plasticseurope.org/), în fiecare an sunt produse aproximativ 360 de milioane de tone de plastic, din care o proporție de 79% ajunge în depozite de deșeuri sau în mediul înconjurător și doar 9% sunt reciclate și 12% incinerate.

Conform World Economic Forum, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung în oceane în fiecare an, iar estimarea este că, dacă se menține acest trend, până în 2050, cantitatea de plastic din oceane va depăși cantitatea de pește.

În fiecare an se produc cantități uriașe de plastic, o mare parte din acestea sfârșesc ca deșeuri, deoarece plasticul se degradează foarte încet, ceea ce duce la acumularea sa în mediu. În plus, plasticul poluează solul, apa și oceanele, punând în pericol animalele care le pot ingera sau se pot încurca în ele. Producția de piese de plastic are, de asemenea, un impact negativ asupra schimbărilor climatice, deoarece emite gaze cu efect de seră. Acestea contribuie la încălzirea atmosferei, crescând astfel povara asupra sistemului climatic.

În acest context, un grup interdisciplinar de specialiști ai Universității Politehnica din Timișoara a inițiat un proiect inovator. EDU4PlastiCircular, lansat oficial la 1 noiembrie 2023, reprezintă un pas important în abordarea problemei globale tot mai mari a deșeurilor de plastic și a impactului acestora asupra economiei circulare și neutre din punct de vedere climatic. Finanțat de Uniunea Europeană, proiectul este gata să schimbe fundamental peisajul educațional prin dotarea adulților care învață pe tot parcursul vieții, educatori și profesioniști din industrie din întreaga UE cu cunoștințe și competențe.

Cu un buget total de 400,000 EUR, proiectul EDU4PlastiCircular, care se va derula timp de 36 de luni (până la 31 octombrie 2026), își propune să contribuie în mod direct la combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului. Abordările pedagogice inovatoare ale proiectului, combinate cu metodologii educaționale creative și resurse educaționale deschise, sunt concepute pentru a cultiva capacități ecologice și pentru a dezvolta abilități ecologice esențiale în rândul profesorilor și studenților instituțiilor de învățământ superior, precum și al managerilor și angajaților din cadrul diferitelor organizații.

Trebuie subliniat că inițiativa EDU4PlastiCircular vine să acompanieze și să potențeze campania RetuRO (https://returosgr.ro/) înființată de către de un consorțiu format din trei acționari privați și un acționar public și desemnată prin lege administrator al Sistemului de Garanție-Returnare.

Sensibilizare și conștientizare prin educație la nivel universitar

Obiectivul principal al proiectului EDU4PlastiCircular este de a crește gradul de conștientizare și de a promova practicile ecologice privind utilizarea materialelor plastice într-o economie circulară și neutră din punct de vedere climatic. Abordarea cuprinzătoare a proiectului include dezvoltarea de metode de formare inovatoare și un cadru de proces de referință bazat pe cele mai bune practici educaționale și, astfel, lansarea de materiale de formare gratuite, o platformă de e-learning și formare de reîmprospătare pentru cel puțin 200 de participanți.

Astfel, inițiativa EDU4PlastiCircular își propune să faciliteze introducerea în curricula academică de la numeroase programe de studiu sau în conținutul anumitor discipline teme referitoare la: economia circulară, geneza materialor plastice și impactul lor asupra mediului și apei, noi materiale plastice biodegradabile, design inovativ pro-reciclare sau recuperare, tehnologii de reciclare, recuperare și alte soluții pentru reducerea poluării cu materiale plastice și microplastice tradiționale.

Pachete de lucru inovatoare pentru un impact durabil al inițiativei

Proiectul EDU4PlastiCircular este structurat în cinci pachete de lucru – de la managementul de proiect și proiectarea metodologiei de instruire până la proiectarea conținutului digital, implementarea, utilizarea, diseminarea și durabilitatea – și își propune să creeze un impact durabil. Rezultatele proiectului includ un manual de bune practici, un curriculum, o definiție a hărții competențelor, o platformă de e-learning testată și o bibliotecă digitală de materiale de formare.

Un efort de colaborare pentru un viitor mai ecologic

Proiectul EDU4PlastiCircular este o dovadă a puterii colaborării intersectoriale, implicând instituții de învățământ superior, ONG-uri, întreprinderi, factori de decizie politică și comunitatea mai largă într-un efort unit de atenuare a efectelor nocive ale deșeurilor din materiale plastice. Proiectul subliniază rolul esențial al educației în realizarea unui viitor sustenabil și rezistent la schimbările climatice.

