O fostă bugetară din vestul României a ajuns Miss World Next Top Model 2022

O fostă bugetară din vestul României a ajuns Miss World Next Top...

Tânăra Iolanda Anamaria Babău, originară din Beiuș, județul Bihor, este cea mai frumoasă femeie din lume după ce a câștigat titlul de Miss World Next Top Model 2022.

După absolvirea Academiei de Studii Economice, licențiată în Relații Internaționale, și-a continuat studiile cu un master în diplomație, cu teza „Diplomaţia strategică. Studiu de caz Egipt”, în 2016.

Iolanda Anamaria Babău este fata unui consilier local PSD din Beiuș.

După ce mai mulți ani a fost bugetară în statul român, tânăra brunetă de 28 de ani a reușit să devină Miss World Next Top Model 2022. Timp de patru ani, a lucrat în administrația publică. Mai întâi a fost angajată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. Apoi a fost director de Cabinet la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. A lucrat și la Ministerul Economiei şi în cel al Sănătăţii, pe post de consilier. A fost și membru în Consiliul de Administrație la Șantierul Naval 2 Mai SA Constanța.

În 2019 era asociat unic la Dorafort General Group SRL din Beiuş, producător şi distribuitor de uşi, parchet şi ferestre de lemn, precum şi la Fortilemn Concept SRL, o firmă înfiinţată în 2018, specializată tot în prelucrarea lemnului, potrivit replicaonline.ro. În februarie 2019, deținea un Chevrolet primit cadou şi venituri de circa 58.000 lei, încasate din cinci surse, toate bugetate de stat: Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, cabinetul senatorial al lui Florian Bodog şi Secretariatul General al Guvernului.

Frumoasa Iolanda Anamaria Babău nu e la primul succes în modelling.

Înante de titlul de Miss World Next Top Model 2022 a fost Miss Europa 2021 first runner up și Miss Elite World – Popularitate 2021.

În paralel, a făcut modelling, având apariţii pe coperta din ianuarie 2022 în L’Officiel Arabia şi coperta revistei US Fashion, ediţia februarie 2022.

În prezent, frumoasa bihoreancă are propria firmă şi se ocupă de organizarea de evenimente internaţionale.

