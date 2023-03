O investiție de 17 milioane de euro de la Sânandrei e blocată în hârtii

Simultan, cel mai mare procesator de lapte cu capital autohton, deținut de Florin Herbai, așteaptă încă avizele necesare pentru a da în funcțiune noua fabrică de la Sânandrei, lângă Timișoara. Este o investiție care se ridică la 17 milioane de euro care a demarat în 2021 și trebuia dată în funcțiune anul trecut.

Fabrica din localitatea Sânandrei, de lângă Timișoara, a procesatorului Simultan, proprietarul brandului SIM și cel mai mare procesator autohton de lapte românesc, așteaptă ultimele avize pentru a putea intra în funcțiune. Unitatea creată să susțină o capacitate maximă de 500.000 de litri de lapte pe zi ar fi trebuit să preia treptat o parte din activitățile de producție din celelalte două fabrici ale companiei, din Harghita și Orțișoara Timiș. Procesatorul spune însă că cele trei unități vor funcționa o perioadă împreună.

„Fabrica nu funcționează încă. Ne-am împotmolit în birocrație. Stăm după autorizații și avize și suntem pasați de la unii la alții”, a explicat Herbai pentru Economica.net.

„Ne-au venit utilaje de 3,5 milioane de euro, dar nu putem trece la montaj pentru că nu avem avizele necesare. Stăm cu ele în depozite”, a mai explicat antreprenorul potrivit căruia nici procesul de angajare nu a început. „Nu mai avansez nicio data estimativă pentru deschiderea fabricii”, spune acesta.

Simultan a raportat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 82 de milioane de euro, față de 70,1 milioane de euro în 2021, iar profitul a fost de aproximativ 8 milioane de euro. Compania procesează acum în jur de 250.000 de litri de lapte pe zi în cele două unități pe care le operează, aproximativ 40-45% din laptele procesat fiind comercializat sub braduri proprii ale marilor retaileri. Restul este vândut sub brandul SIM. „Este un procent (ponderea mărcilor private în total business) care fluctuează în funcție de situație, dar producția sub brand privat este viabilă, însă riscantă”, mai conchide managerul potrivit căruia piața lactatelor a crescut anul trecut până în decembrie, când trendul s-a înscris pe o pantă descendentă.

„În 2022 au fost presiuni pe creșteri de preț (din partea procesatorilor n.red.), iar în 2023 sunt presiuni pe scădere (din partea retailerilor n.red.). Sunt justifcate. Prețul materiei prime, în pricipiu, este în scădere. Acum litrul de lapte (materie primă n.red.) este între 2 lei -3 lei, iar în decembrie era între 2,65 – 3 lei. Deja au fost scăderi și de către noi (procesatorii n.red.) și de marile lanțuri”, a mai spus Herbai.

„Cred că cea mai mare problemă a procesatorilor în 2023 va fi fluctuația mare de preț a materiei prime. Aceasta ne încurcă foarte mult mai ales că, în general, ajungem mult mai greu la informație față de multinaționale”.

