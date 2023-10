O investiție feroviară favorabilă timișorenilor, dată peste cap de Primăria Timișoara

Ministrul Transporturilor acuză Primăria Timișoara că pune în pericol un proiect extrem de important pentru timișoreni, anume eliminarea barierei enervante care blochează circulația rutieră pe strada Baader. Oficialul guvernamental spune că CFR Infrastructură a fost anunțată de primărie că nu poate primi autorizația de construire a unui pasaj în zona menționată pentru că ar fi descoperit că în zonă există un Plan Urbanitic Zonal, pentru ridicarea unui proiect imobiliar.

Acum, Grindeanu se întreabă cum de nu s-a știut despre acest PUZ atunci când s-a emis autorizația de construire.

”Eu am înțeles că suntem victime cu toții a unei ordonanțe care nu se aplică pe Timișoara, Capitala. Am înțeles că suntem frumoși și liberi, și tineri și extraordinari, dar nu vrei să faci ce te-ai angajat, nu vrei, că în urmă cu un an ce te-ai angajat pe protocolul ăla să te ții, că altfel ne țin loc cu investițiile. Tronsonul CFR de la Timișoara prin PNRR, până la Timișoara Nord, știți cum eram optimist la ultima conferință de presă. Vă aduceți aminte? La Prefectură erau întâlniri între cei de la Regionala CFR, cu arhitectul șef, cu viceprimarul Lațcău, cu primarul. Am fost anunțați săptămâna trecută sau la începutul acestei săptămâni că încă nu se poate emite autorizația de construire pentru că, din motive … la pasajul de la Baader, dânșii de la Primăria Municipiului Timișoara au uitat că în 2021, deci nu vechea administrație, ca să fim clari, în 2021, au dat o autorizație de construire pentru un bloc care e taman acolo unde ar trebui să facem noi sensul giratoriu în 2021. Bun, eu pot să vă spun așa că cei de la CFR pot să facă simplu această lucrare. Nu mai fac niciun pasaj și am terminat discuția. Aceste pasaje nu sunt pentru cele cei de la CFR, sunt pentru Timișoara, pentru oraș. Acești bani nu sunt pentru domnii de la CFR care pot să treacă cu trenul și cu pasaj, și fără pasaj, și pentru a ajuta orașul a cărui primar e domnul. Fritz. E simplu, am o soluție simplă, nu mai facem pasajul și am terminat discuția, și se va sta la bariere. Da, e posibil așa ceva!”, a spus Grindeanu,

Acum, oficialul guvernamental se așteaptă la o reacție din partea administrației orașului.

