O mamă obosită și un copil cu un covrig în dinți primesc o amendă de 870 de lei. La doi pași de centru tâlharii acționează în voie

Polițiștii locali din Timișoara îi vânează pe bicicliștii “periculoși” ai orașului. Duminică, o mamă obosită și un copil care mănâncă un covrig au fost considerați un pericol public atât de mare încât trebuie să plătească o amendă de 870 de lei.

Timofte Antoaneta, periculoasa mamă amendată spune: ”Mă rugase fiu’miu să-l duc în centru la porumbei. (…) Ajungem în centru, mă dau jos de pe biță să ne iau câte un covrig pe cap de fomist şi mergem spre fântâna cu peşti. Las bița acolo şi ne începem treaba. Hrănim porumbeii, mîncăm şi noi, socializăm, până şi-a adus piciu aminte ca ar vrea şi la copiii din parcul C. Silva. Ok. Îl pun pe biță, casca, şi, ca niciodată, mă pun şi eu că mă lasă picioarele mergând tot pe jos. Idioata de mine mai şi merge încet că fiu’miu încă înfuleca covrigul. Mai pe pedale, mai cu picioarele pe jos aud de după un stand de lângă farmacie că se urlă la mine. Opriți bicicleta! Opresc mai mult instinctiv din curiozitate să văd de unde vine vocea. Dați-vă jos de pe bicicletă! Mă dau încă încercând să găsesc vocea. Un probabil fost securist acru urlă în gura mare ‘Dați-i amendă dobitoacei!’. Şi abia atunci mă prind că cei în uniformă albastră s-au gândit azi să îşi facă datoria. Un mustăcios acru cu cipilică.

Doamnă puneți în pericol viețile pietonilor. Atât rețin din discursul lui, că dacă apuc să mă enervez nu mai sunt eu, şi dacă se întâmplă să mai fie şi Leon îmi dau shut down ca să nu vadă scandal. În fine, îmi cere act de identitate, act pe care nu-l port la mine, din cele mai întemeiate motive, aveam din întâmplare doar cardul de sănătate. Îmi ia datele, mă verifică, eu sunt, şi-mi spune că-mi dă avertisment, că el nu e de acord cu domnul ce urlase când am oprit. Cu fostul securist acru. Stați să vă fac procesul verbal? Da zic, aştept. Între timp prin walkie-talkie-ul lui i se dictează ce să scrie. Amendă. Se strângeau părinți tineri, curioşi să vadă ce am făcut. Un tip cânta la mandolina un vals superb la care era atent şi Leon. Mi-a înmânat procesul, i-am mulțumit, l-am pus pe Leon să-i facă ceau şi am plecat cu nişte palpitații înfiorătoare. Alaltăieri în satul Coşdeni, jud Bihor ni s-a spart a n-şpea oară casa în 8 ani. Nici acum ‘nu’ se ştie cine. Pesemne şi acolo sunt ocupați cu mame ce-şi duc copiii pe bicicletă, punând astfel în pericol viața sătenilor.”

În timp ce purtătorii de chipiu stau la pândă și amendează mamele în Piața Victoriei, la câteva minute de centrul orașului, pe Calea Alexandru Ioan Cuza (Parcul Botanic), au loc tâlhării. În zone ca Parcul Doja, Piața Maria etc, locuitorii n-au curaj să meargă pe jos, pentru că iluminatul public lipsește de luni de zile.

Comentarii

comentarii