O nepoata și-a găsit bunica într-o baltă de sânge

Politistii din Lugoj au declansat o ancheta, dupa ce o femeie a fost gasita intr-o balta de sange.

Anchetatorii au fost solicitati sa se deplaseze de urgenta la un imobil parasit din localitatea Ohaba Forgaci, unde o femeie a gasit trupul bunicii sale. Spre locul indicat prin apelul la 112, a plecat de la Lugoj si o ambulanta cu medic, insa echipajul de salvare nu a putut decat sa constate decesul. Pentru ca batrana avea urme de sange la nivelul capului, au fost alertati si politistii judiciaristi, scrie lugojinfo.ro.

“Politistii Sectiei 7 Rurale Lugoj au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca a gasit-o pe matusa sa, in varsta de 71 de ani, decedata, in curtea unui imobil situat in Ohaba Forgaci. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar in urma examinarii vizuale, au constatat ca aceasta nu prezinta urme de violente, neexistand suspiciuni cu privire la cauza decesului. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Lugoj, in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.”, a anuntat IPJ Timis.

In urma cercetarilor, s-a stabilit ca femeia a plecat dupa ciuperci si nu s-a mai intors. Cel mai probabil, batranei i s-a facut rau, a cazut si s-a lovit la cap. Cercetarile in acest caz continua.

