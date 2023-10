O nouă campanie de sterilizare/castrare gratuită a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân, la Lugoj și Găvojdia

Asociația „Free Amely 2007” din Lugoj organizează o nouă campanie de sterilizare/castrare gratuită a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân. Acțiunea – ultima din acest an – are loc în zilele de 14 și 15 octombrie. Acțiunea este organizată în parteneriat cu Asociația Halona for Dogs e.V., din Germania, iar echipa medicală este formată din dr. Darius Terheș (coordonator), dr. Rebecca Dorothea Badekow, din Germania, dr. Simon Cubin, dr. Daniel Cubin, asistent medical și studenți de de la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Acțiunea se va desfășura în 14 octombrie, orele 10-18, în Găvojdia (la cabinetul veterinar din spatele primăriei), iar în 15 octombrie , orele 10-18, la adăpostul de câini al Asociației „Free Amely 2007”, situat între satele Tapia şi Măguri. Pentru programarea câinilor și pisicilor la castrat/sterilizat, proprietarii animalelor sunt rugați să sune la numerele de telefon 0731973866 sau 0726692964.

