O nouă ediție a Festivalului Internațional „Lugoj Clasic”

Ediția a VI-a a Festivalului Internațional “Lugoj Clasic” se va desfășura atât live, cât și on-line, în perioada cuprinsă între 26 septembrie și 3 octombrie. Deschiderea ediției va avea loc în data de 26 septembrie, ora 12:00, la Catedrala Greco-Catolică „Coborârea Sfântului Spirit”. Va fi prezentată lucrarea vocal-simfonică Stabat Mater, de G. B. Pergolesi, în interpretarea sopranei Veronica Anușca, a mezzosopranei Aura Twarowska și a New Hope Ensamble din Cluj-Napoca, sub conducerea violoncelistul Octavian Lup. Luni, 27 septembrie, se va desfășura sub titlul „Ziua Lugojenilor”. La ora 11:00, în Casa Bredicenilor, elevii de la Școala de Muzică „Filaret Barbu” vor susține un recital instrumental, iar elevii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” vor prezenta o expoziție de desene. Seara, de la ora 19:00, tenorul lugojan Liviu Indricau, solist al Operei Naționale București, va oferi melomanilor un Recital de Canzonette și Zarzuele, fiind acompaniat la pian de Raluca Miclăuș. Marți, 28 septembrie, ora 19:00, în Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, Grupul Psaltic Ethos, din Caransebeș, va susține un Recital de Pricesne. Miercuri, 29 septembrie va avea loc o transmisie on-line, pe pagina de Facebook a Festivalului, din seria deja consacrată, Oamenii Cetății. După ce, în edițiile anterioare, Henrieta Szabo, directorul Biliotecii Municipale Lugoj, i-a avut ca invitați pe dr. Virginia Faur, pe doamna Gabriela Tomoni și pe P.S. Episcopul Alexandru Messian, în această ediție va fi în dialog cu profesorul Nicolae Streian, veteran de razboi, propus pentru titlul de Cetățean de Onoare al Lugojului. Vineri, 1 octombrie va fi ziua teatrului la Lugoj Clasic. Dimineața, la ora 11:00, Teatrul Merlin din Timișoara va prezenta spectacolul pentru copii „Cufarul celor 7 pitici”, după povestea “Alba ca Zăpada și cei șapte pitici” a Fraților Grimm, iar seara, „Auăleu” va prezenta „Ferma”, dramatizare după romanul “Ferma Animalelor”, de George Orwell. Ambele spectacole se vor desfășura pe scena Teatrului “Traian Grozăvescu”. Sâmbătă, 2 octombrie, de la ora 18:00, în Piața I. C. Drăgan se va desfășura evenimentul Cândva, Piața Isabella Ter…, Istoria clădirilor de patrimoniu ale Pieței explicată de muzeografii Daciana Vuia și Oliviu Gaidoș, de la Muzeul de Istorie, Artă și Etnografie. Vor participa muzicienii timișoreni Anamaria și Ștefan Colompar, cei care formeaza renumitul Duo Colompar. Duminică, 3 octombrie ora 11:00, la Biserica Reformată din oraș, contra-tenorul Alexandru Costea, acompaniat la orgă de Raluca Miclăuș, va susține un Recital de Muzică Sacră. Încheierea ediției a VI-a a Festivalului Lugoj Clasic se va desfășura la Casa Bredicenilor, unde, sub genericul „Camerata Regală se prezintă…”, vom asculta un cvartet de J. Haydn și unul de A. Dvorak, în interpretarea a patru membri ai Orchestrei Camerata Regală, din București. „Evenimentele sunt programate a se desfășura atât indoor, cât și outdoor, favorizând accesul la cultură a mai multor categorii de public (elevi, liceeni, categorii defavorizate, membri ai diferitelor comunitati religioase, public fidel al festivalului etc), iar prin tarnsmisiile on-line, FILC va depăși granițele Lugojului și chiar și pe cele ale țării”, precizează Aura Twarowska, directorul artistic al Festivalului Internațional “Lugoj Clasic”. Festivalul, organizat de AC Enthousiasmos, este finanțat de Primăria Municipiului Lugoj și are ca parteneri Biblioteca Municipală, Muzeul de Istorie, Artă și Etnografie, Casa de Cultură a Municipiului, Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”, Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, Episcopia Greco-Catolică Lugoj.

