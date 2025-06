O nouă ediție Make it! Race it! Recycle it!, în zona Parcului Alpinet din Timișoara

O nouă ediție Make it! Race it! Recycle it!, în zona Parcului...

EcoStuff Romania te invită pe malul Begăi, Sâmbătă, 14 Iunie, începând cu ora 9.00, la a 9-a ediție Make it! Race it! Recycle it! în zona Parcului Alpinet, în Timișoara, în spatele Catedralei. MRR2025 este un eveniment realizat în parteneriat cu DS Smith Packaging Romania, Forvia Hella și Continental Anvelope Romania, sponsorizat de ZF Lifetec, Litens Romania și Nokia, susținut de Adid Timiș și Retim.

Și de această dată, concurenții și-au ales teme variate pentru a celebra mediul: de la mitologie japoneză, alături de Eco Samuraii de la DS Smith până la Christmas în June, alături de Litens România sau Peaky Blinders, alături de Continental Anvelope Romania. Îți vei aminti de vechii prieteni din copilărie, Tom și Jerry, cu echipa Valeo, Oktobărașii de la Forvia Hella te vor distra ca de fiecare dată și vei învăța să dansezi salsa cu Salsa Addicted. Vei fi proiectat în jungla africană alături de EPS Romania și în Gotham City cu supereroii ZF LIFETEC.

De la echipa Aquatim, la prima participare în competiție, vei afla povestea broscuței BIBI, născută din lucruri aruncate de timișoreni în canalizare, cu mesajul clar: “Canalizarea nu este un coș de gunoi”.

Vizitatorii standurilor se vor bucura de gustări dulci și fructe, ateliere de desen, cursuri de dans, jocuri yoyo, cadouri cu mesaje eco-friendly, pictură pe față, dar și o zonă de relaxare. O competiție sumo îi așteaptă pe cei mai curajoși între cursele ambarcațiunilor.

La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai ADID Timiș, cu informații complete despre cum trebuie să colectăm selectiv corect și cu premii surpriză pentru cei care răspund corect la întrebări despre reciclare. Lor li alătură cu alte informații utile reprezentanții Apele Române Banat.

Un important aviz către navigatori venit din partea Oficiului de Căpitănie Timișoara aduce la cunoștința conducătorilor de nave și de ambarcațiuni de agrement faptul că în ziua de 14 Iunie 2025 între orele 08:00-15:00 pe Canalul Bega, de la km 114 + 559 (Podul Mihai Viteazu) la km 114 + 176 (Podul Maria) deplasarea navelor și ambarcațiunilor de agrement, cu excepția celor care participă la competiție (Make it! Race it! Recycle it!), a ambarcațiunilor de căutare și salvare aparținând ISU Banat și formațiunii Salvo a Primăriei Timișoara, este interzisă.

Startul primei curse din cele 6 se va da la ora 10.00. Ambarcațiunea care va parcurge distanța dată în cel mai scurt timp va câștiga titlul de “Cea mai rapidă ambarcațiune”. Premiile pentru “Cea mai faină temă”, “Premiul de Popularitate” și “Premiul special EcoStuff” precum și cele 3 premii surpriză vor fi decise de juriul competiției. Tot la ora 10.00, va începe votul online pentru premiul “People’s Choice”, pe pagina de Facebook EcoStuff Romania https://www.facebook.com/ecostuff.romania/ sau pe event-ul competiției https://www.facebook.com/events/975420944730112. De menționat că premiile sunt simbolice și sunt confecționate de voluntarii EcoStuff.

Ambarcațiunile sunt construite în mare parte din carton ondulat și hârtie, pet-uri, folie, plastic, paleți de plastic sau tuburi pvc și foarte multă creativitate! După curse, fiecare echipaj își va demonta ambarcațiunea și va recupera sau va da spre reciclat deșeurile reciclabile din care a fost construită.

Make it! Race it! Recycle it! este o eveniment sportiv neconvențional, organizat pentru a celebra Ziua Internațională a Mediului, care-și propune să scoată participanții din zona de confort, provocându-i să recupereze materiale, să le reutilizeze, să le dea apoi spre reciclat și să protejeze mediul cu zâmbetul pe buze. J

Make it! Race it! Recycle it! este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viața prietenos cu mediul. Conștientizarea importanței protecției mediului și implicit a colectării selective și a refolosirii/reciclării stă în continuare la baza ideii de organizare a acestui eveniment.

„Gândit ca un exercițiu de educație ecologică alternativă, în care participanții învață să refolosească într-un mod care stimulează creativitatea și lucrul în echipă, proiectul te scoate puțin din zona de confort, încurajează gândirea laterală și stimulează creativitatea.” – EcoStuff Romania

Proiect realizat în parteneriat cu DS Smith Packaging Romania, Forvia Hella și Continental Anvelope România, sponsorizat de ZF Lifetec, Litens Romania și Nokia, susținut de Adid Timiș și Retim.

Comentarii

comentarii