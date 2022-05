O nouă premieră la Teatrul Basca Timișoara: Animal Crossing. Intrarea liberă

Teatrul Basca Timișoara se pregătește pentru o nouă premieră, spectacolul Animal Crossing, pe baza unui text original scris de Victor Dragoș și Andrei Ursu.

Premiera va avea loc în curtea garnizoanei Timișoara, duminică în 27 mai, de la ora 16.00, în cadrul Festivalului Euroregional TESZT #13, organizat de Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” Timișoara. Intrarea este liberă.

Scris în 2018, dar la fel de actual și astăzi, Animal Crossing transpune în scenă povești reale din societatea contemporană românească, având la bază două personaje simple, cu perspective diferite foarte bine conturate.

Spectacolul vorbeşte despre principii de viață și viziunea societății asupra refugiaţilor, din perspectiva celor doi poliţişti de frontieră, Sandu şi Sanyi, o echipă mixtă de supraveghere pe graniţa româno-maghiară. Cei doi își încep tura într-un post de pază în apropiere de Beba Veche, unde se întâlnesc granițele României cu cele ale Ungariei și Serbiei. Sandu vine de la tăiatul porcului şi îl îmbie pe Sanyi cu pomana porcului şi nişte ţuică.

Frigul şi monotonia din postul de supraveghere se transformă într-o mică sărbătoare iar cei doi, prinşi de discuţie, nu observă trecerea unei refugiate decât atunci când este prea târziu. Cuprinşi de panică, speriați și aflați sub influența alcoolului, cei doi reacționează neprofesionist, iar Sanyi trage cu arma în direcţia refugiatei.

”Oamenii au picioare ca să se miște, dacă era să stăm pe loc am fi dezvoltat rădăcini. Migrația stă la baza dezvoltării speciei umane (și a celorlalte viețuitoare, de altfel) dintotdeauna. Mi se pare ipocrit să ne imaginăm că toate migrațiile de la începutul timpului au fost ok până acum 100 de ani iar acum evoluția noastră e completă și trebuie să rămână fiecare acolo unde s-a născut. Oamenii au migrat dintotdeauna și vor continua să o facă, fie că ne place fie că nu. Tot ce putem face e să acceptăm această realitate și să căutăm modalități de conviețuire cât mai ok, să profităm de pe urma diversității speciei umane și a diferitelor culturi cu care ne întâlnim.” Victor Dragoș – regizor ”Animal Crossing”

Spectacolul vine cu o invitație la reflexie, și nu de judecată asupra celor două personaje, care deși reprezintă două caractere umane diferite, sunt parte a unui sistem, mai mare și mai puternic decât ei, în care adaptarea dar și contribuția personală sunt vitale.

Pentru a face teatrul accesibil tuturor, în lunile iunie – noiembrie, spectacolul Animal Crossing va fi accesibilizat pentru persoane cu deficiențe de văz și auz cu ajutorul partenerilor de la Asociația

Ceva de Spus, prin interpretare mimico-gestuală și descriere narativă, și va fi disponibil în mediul online, gratuit. În paralel, vor avea loc și alte reprezentații în 17 iunie în Piața Traian, în 19 iunie în Piața Sfântul Gheorghe, și în cadrul altor festivaluri și evenimente culturale locale. Detalii despre reprezentații se găsesc pe pagina de Facebook a teatrului Basca.

Animal Crossing de Andrei Ursu și Victor Dragoș – cu Ana-Maria Ursu, Costa Tovarnisky, Robert Copoț. Coregrafie: Beatrice Maria Tudor. Muzica: Mehdi Aminian. Decor: Lia Pfeiffer, George Sava. Regia: Victor Dragoș. Design grafic: Ana Kun. O producție Teatru Basca. Parteneri: Compagnie Vazioz.

Spectacolul ”Animal Crossing” este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara, și a avut avanpremiera în 15 mai 2022 la FABER.

