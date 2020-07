O nouă premieră la Timișoara: Cel mai mare cămin pentru studenți din România se construiește în capitala Banatului

În cadrul ședinței Guvernului României din 9 iulie 2020, a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara, str. Renașterii nr.24B, municipiul Timișoara, județul Timiș”.

Prof. dr. Marinel Pirtea, rectorul UVT, a explicat noul cămin va fi cel mai mare cămin din România, executat de CNI, și va avea 902 locuri în camere de 2 persoane, 32 locuri de cazare pentru persoane cu dizabilități, dar și 156 locuri de parcare pentru autovehicule și 120 pentru biciclete.

Fiecare cameră va fi dotată cu baie proprie, aer condiționat, frigider, televizor și mobilier adecvat. Noua infrastructură de cazare pentru studenți va avea regim de înălțime de șapte nivele (S+P+4E+E5 parțial) și o suprafață construită de 4128 mp. Clădirea propusă va fi formată din 5 tronsoane, corpurile principale T1, T3 si T5 orientate longitudinal (NV-SE), și două corpuri de legătură transversale (T2 si T4), pe direcția V-E.

Pe parcursul acestui an au fost obținute toate documentele solicitate de CNI pentru avizarea acestui obiectiv de investiții, iar Studiul de Fezabilitate a fost finalizat încă din 2019. UVT a susținut realizarea documentațiilor necesare pentru avizarea proiectului din partea Companiei Naționale de Investiții și a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

După adoptarea Hotărârii de Guvern, urmează elaborarea documentației în vederea licitației de proiectare cu execuție a investiției. Cu un termen de realizare de 2 ani, Căminul UVT de pe strada Renașterii presupune o investiție cu valoare de 138 milioane lei (plus TVA), din care 90 milioane lei componenta de construcții.

Rectorul UVT a mai spus: „Noul cămin al Universității de Vest din Timișoara va extinde cu o treime capacitățile de cazare ale universității noastre, adăugând 900 de locuri celor trei mii existente. Sunt convins că doar prin proiecte majore, de acest gen, se poate implementa o strategie coerentă de creștere a centrului universitar timișorean. Prin spațiile de cazare ce vor fi oferite în plus din toamna anului 2022, atractivitatea UVT și a Timișoarei, ca oraș universitar, va câștiga un avans semnificativ.

Decizia Guvernului, prin care a fost aprobată investiția prin CNI în această nouă capacitate de cazare, cu o valoare de 138 milioane lei, este luată în sprijinul învățământului superior timișorean, pentru creșterea capacității centrului nostru universitar de a răspunde miilor de cereri de cazare ale noilor studenților, atrași de farmecul orașului și renumele UVT în plan național și internațional, ca universitatea comprehensivă aflată în avanscena învățământului superior românesc.

Iată că și Guvernul se află, prin decizia de ieri, alături de autoritățile locale, de dascălii UVT, aproape de studenți, deschizând împreună calea prin care studenții UVT își pot împlini cea mai bună versiune a lor, la terminarea facultății, așa cum o spune și îndemnul sub care suntem cunoscuți în plan internațional: Become Your Best!”.

Comentarii

comentarii