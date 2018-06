O nouă premieră timișoreană: trei echipe în liga a doua. Problemele financiare au distrus ACS Poli Timişoara

ACS Poli Timișoara a câștigat la Chiajna, 1-0 cu Concordia, dar acest rezultat n-a ajutat echipă bănățeană se evite retrogradarea.

Meciul n-a avut istoric, ACS Poli impunându-se dintr-un penalty transformat de Artean în minutul 23. N-a fost însă de ajuns, egalul dintre Juventus București și FC Voluntari trimițând trupa pregătită de Rică Neaga în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Adrian Neaga: “Din punctul meu de vedere, eram grupul care merita să rămână în prima ligă. Când scorul era 2-1, atunci ne-am manifestat o dorinţă mare. N-a fost să fie. Le mulţumesc celor care mi-au dat şansa să antrenez acest grup şi vedem ce se va întâmpla în continuare. Păcat că nu am reuşit să ne salvăm. Au fost şi probleme financiare, dar au mai fost şi alte lucruri care au dus la această retrogradare. Erorile de arbitraj. Au fost erori foarte mari, mai ales în acest play-out”

Răzvan Raț: ”Era greu, nici noi nu mai credeam într-o minune, dar a fost foarte aproape. N-a fost să fie, asta e viaţa. E mai puţin importantă victoria, era important să ne respectăm ca fotbalişti, să câştigăm aici, să aşteptăm minunea care nu s-a mai întâmplat. Am făcut ce îmi place, jucând fotbal mă simt foarte bine. Că s-a întâmplat ca echipa la care am venit să retrogradeze e mai puţin important, pentru mine era important să joc. Şi noi am crezut până la capăt, însă când am auzit că e 2-2 dincolo era clar. Cu părere de rău, Timişoara poate nu merita să cadă. Nu ştiu dacă mă voi lasa sau voi continua, depinde ce va apărea din vară”.

