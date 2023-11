O nouă recunoaștere internațională! UPT, reprezentată în conducerea IFToMM

Universitatea Politehnica Timișoara primește o nouă recunoaștere internațională prin realegerea profesorului Erwin-Christian Lovasz în funcția de Secretar General al Federaţiei Internaţionale de Promovare a Ştiinţei Mecanismelor şi a Maşinilor (IFToMM), la cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Ştiinţa Mecanismelor şi a Maşinilor, la Tokyo, Japonia.

Federaţia Internaţională de Promovare a Ştiinţei Mecanismelor şi a Maşinilor (IFToMM) este una dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel mondial, prin numărul mare de membri care participă la organizarea şi desfăşurarea unei palete largi de activităţi promotoare a colaborării internaţionale în domeniu. IFToMM (https://iftomm-world.org/) a fost înfiinţată în 1969, cu 13 ţări fondatoare printre care şi România şi s-a dezvoltat permanent, astfel încât în prezent cuprinde 45 de asociaţii profesionale naţionale afiliate, cu un număr de peste 10.000 de membri.

Conform Constituţiei IFToMM, cu ocazia Congreselor organizate la fiecare 4 ani are loc şi Adunarea Generală, cu participarea tuturor organizaţiilor naţionale afiliate. Sunt aleşi Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul General, Trezorierul şi cei 6 membri ordinari ai Consiliului Executiv IFToMM, care urmează să coordoneze activităţile IFToMM (conferinţe, şcoli de vară, tutoriale, olimpiade studenţeşti, comitete tehnice şi permanente) pe durata unui mandat de 4 ani. De asemenea, are loc alegerea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor celor 14 Comitete Tehnice IFToMM şi a celor 3 Comisii Permanente IFToMM.

Organizaţia naţională ARoTMM – Asociaţia Română de Ştiinţa Mecanismelor şi a Maşinilor – a propus un candidat pentru funcţia de Secretar General IFToMM, în persoana prof.univ.dr.ing. Erwin-Christian Lovasz, de la Universitatea Politehnica Timişoara. În urma votului din Adunarea Generală, profesorul Erwin-Christian Lovasz a fost reales în această înaltă funcţie pentru al doilea mandat.

În istoria IFToMM, ARoTMM a mai deţinut funcţia de vicepreşedinte IFToMM prin Prof. Cristian Pelecudi, în mandatul (1975-1979) şi funcţia de membru ordinar al Consiliului Executiv, prin Prof. Theodor Ionescu, în perioada (2004-2011).

Prezenţa profesorului Erwin-Christian Lovasz în conducerea IFToMM, ca dovadă a recunoaşterii sale profesionale şi manageriale la nivel internaţional, onorează structurile pe care le reprezintă, respectiv Universitatea Politehnica Timişoara şi organizaţia naţională ARoTMM.

Profesorul Erwin-Christian Lovasz este cadru didactic și cercetător al Universității Politehnica Timișoara din 1990, activitățile sale principale fiind cercetarea și proiectarea în domeniul ştiinţei mecanismelor, roboticii, mecatronicii şi aparaturii biomedicale. Din 2016 deține Certificat de abilitare în domeniile Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică. În prezent este director al Departamentului de Mecatronică la Universitatea Politehnica Timișoara și Secretar General al Organizației Române IFToMM – ARoTMM.

A publicat 244 de lucrări științifice (12 indexate Web of Science Journal, 55 indexate Web of Science Proceedings, 116 indexate în Scopus, 162 indexate în Google Scholar), are 28 granturi și proiecte de cercetare (10 ca lider de proiect), 24 cărți (11 ca editor) și este editor asociat la revistele International Journal of Advances Robotics Systems şi Mechanics and Industry.

Comentarii

comentarii