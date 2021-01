O nouă unitate suport COVID-19 în Timișoara: Policlinica CF de pe strada Gării. Spitalul clinic CFR reintră în „zona albă”

Clădirea ce adăpostea cabinetele Policlinicii CF din Timișoara, de pe str. Gării nr. 1, unitate externă a Spitalului Clinic CF Timișoara, a devenit, începând din 1 ianuarie, secție suport COVID-19. În schimb, Spitalul Clinic CF, cel de pe splaiul Tudor Vladimirescu, va ajunge din nou în totalitate în „zona albă”, aici urmând să fie tratați pacienții non-COVID care au nevoie de consult de specialitate în medicină internă, ORL, oftalmologie și chirurgie.

„A fost o muncă titanică, de câteva luni, pentru a reface acesta structură a spitalului nostru. Am transformat, practic, o policlinică aflată într-o stare de degradare continuă, care nu mai era folosită, într-o unitate de cazare spitalicească. Am refăcut complet instalațiile electrică și sanitară, iar căldura este asigurată de către Societatea Colterm. Am recompartimentat etajul întâi al clădirii, unde funcționa Policlinica CF, am adus paturi și aparatură, am făcut reparații și am zugrăvit. Aici vor fi internați pacienții infectați cu SARS-CoV 2 cu forme ușoare și medii de boală, după evaluarea făcută la Centrul Zonal de la Spitalul Victor Babeș. În plus, aici pot fi internați și pacienții cu alte patologii sau care au suferit intervenții chirurgicale și sunt infectați cu noul coronavirus. Pentru viitor ne dorim ca această unitate sanitară să devină un centru de recuperare post COVID-19”, spune șef. lucr. Dr. Stela Iurciuc, manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Policlinica CF dispune acum de 60 de paturi, mai bine de jumătate dintre acestea fiind dotate cu concentratoare de oxigen. Saloanele au între două și șase paturi și vor fi destinate exclusiv tratării pacienților infectați cu SARS-CoV 2. Primii pacienți vor putea fi internați începând de miercuri. În noua clinică suport COVID-19, potrivit unui comunicat al spitalului, pacienții vor beneficia și de consiliere psihologică și psihiatrică pe timpul internării în unitatea sanitară.

„Transferul pacienților COVID-19 la fosta policlinică, de lângă Gara de Nord, ne dă posibilitatea să reluăm consultul și tratamentul bolnavilor cu alte patologii, non-COVID. Vom relua intervențiile chirurgicale. Colegii mei oreliști și oftalmologi vor putea să reinterneze și chiar să opereze pacienți cu afecțiuni din sfera ORL, respectiv oftalmologie. Pacienții cronici, cu diverse probleme de sănătate vor putea să revină în siguranță în spitalul nostru. Și chiar ne oferim disponibilitatea de a prelua pacienți cu alte afecțiuni care nu mai pot fi tratate în unitățile sanitare aflate în linia întâi a luptei împotriva SARS-CoV 2”, mai precizează șef. lucr. Dr. Stela Iurciuc, manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Spitalul Clinic CF are 212 paturi și a devenit unitate sanitară suport COVID-19 în luna aprilie 2020. Până acum, în unitatea medicală au fost tratați aproximativ 400 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Spitalul CF va avea însă, în continuare, un centru de vaccinare pentru etapele a doua și a treia a campaniei naționale de vaccinare.

